Un gran Valencia Basket vuelve por la puerta grande a la final de Copa

Por la puerta grande a la final. El Valencia Basket dio un golpe sobre la mesa en la semifinal de este sábado ante el Casademont Zaragoza y tras su victoria por 72-82 logra ponerse en disposición de ganar la que sería su segunda Copa de la Reina tras la lograda en 2024. Un partido de las de Rubén Burgos, que se medían a su bestia negra esta temporada, demostraron que tienen potencial y plantilla para luchar por los dos títulos que quedan en juego, a la espera de conocer su rival en la final (Hozono Global Jairis o Perfumerías Avenida. El nivel del rival da aún más mérito a un equipo en el que brillaron Fiebich con sus triples, Hillsman y Carrera bajo el aro, Awa Fam sumando también desde el 6,75 y Elena Buenavida e Yvonne Anderson con un recital de aciertos y recursos entrando a canasta. Una versión taronja que invita a ser optimista para la final.

Cristina Ouviña, con molestias aún en una rodilla, era de nuevo la jugadora descartada en una semifinal en la que Rubén Burgos salía de inicio con Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Awa Fam. Una extaronja como Nadia Fingall, que salía en el quinteto también junto a la ex Merritt Hempe, abría el marcador ajo el aro, pero el Valencia BC salía muy metido en el partido y tras dos primeros libres de una Buenavida que sumaba ya dos rebotes también, los triples de Awa Fam y Fiebich y el talento de Anderson cerraban un primer parcial de 6-12 en el ecuador del primer cuarto.

Awa Fam, con 10 puntos y dos triples, entre las destacadas del triunfo ante el Zaragoza. / FEB

El técnico taronja empezaba a mover el banquillo dando entrada a Leticia Romero, Khhalia Hillsman y Nia Coffey y la pívot estadounidense con pasaporte búlgaro no tardaba en mostrar su poderío en la pintura, forzando faltas y lanzando cuatro tiros libres sin fallo. Con su empuje y un triple de María Araújo, el Valencia BC lograba acabar el primer período con un +6 (15-21). La superioridad en el rebote, la mejor circulación del balón y el mayor acierto desde el 6,75, marcaban la diferencia de momento.

Espectacular Buenavida

Ben Abdelkader, una de las dos taronja que no había jugado en los primeros diez minutos, entrada en la reanudación para ampliar diferencias, aunque sería Anderson y una espectacular Buenavida quienes tirarían del carro en los siguientes minutos hasta poner el +13 en el marcador, con un 21-34 que obliga a Cantero a pedir tiempo antes del ecuador del primer cuarto.

Elena Buenvida, en una de sus entradas a canasta ante el Casademont Zaragoza. / FEB

La exterior canaria, en una exhibición de verticalidad y recursos, anotaba de nuevo para responder a un triple de Hempe en la vuelta a la pista, aunque Burgos no tardaría en parar el partido tras un 5-0 de las líderes de la LF Endesa, tras un triple de Pueyo y los primeros puntos de Bankole, que ponía el 29-36. Anderson y Carrera respondían a una nueva canasta de Hempe, aunque la extaronja volvía a sumar desde el 6,75 para acercar a las mañas a un inquietante 35-50 a falta de 43 segundos para el descanso.

Rubén volvía a pedir tiempo y la reacción surtió efecto de inmediato, con triples de Carrera y de Fiebich, este último tras un robo de la gallega, que permitió superar de nuevo la barrera de los diez puntos antes de irse a vestuarios, con un 35-46.

Festival taronja de triples

El descanso sentó bien a las de Carlos Cantero, que salieron con una marcha más y con dos triples de Mariona y de Leite en 45 segundos, volvían a meterse en el partido. Una situación que se complicó aún más para las taronja cuando Gueye sumaba en la zona para reducir la diferencia a solo 3 puntos. Burgos se veía obligado a parar el encuentro en poco menos de minuto y medio.

Khaalia Hillsman, portento bajo el aro e infalible en los tiros libres (10 de 10). / FEB

Y como si de dos partidos distintos se tratara, las taronja echaron un jarro de agua fría a las esperanzas del rival con un recital desde el 6,75, con triples de Awa, Anderson y dos más de Fiebich para poner el 45-58. La alemana, ya con 16 puntos y 4 triples, anotaba todo lo que lanzaba, con un 100% de acierto en tiros libres (5/5), de 3 (4/4) y de 2 (1/1).

El Casademont estaba contra las cuerdas, pero no bajaban los brazos ni cuando Hillsman siguió castigándoles bajo el aro en las siguientes acciones. Fingall, Leite y una inspirada Pueyo que sumaba siete puntos consecutivos, volvían a meter en el partido a las de Cantero, que aún redujeron algo más la diferencia antes del cuarto período con un tiro libre de Hempe que puso el 57-64.

Control en los últimos minutos

Llegaba la hora de la verdad. Cada punto valía su peso en oro y Hillsman seguía aprovechando cada paso por la línea de 4,60, sumando un 10 de 10 en tiros libres para poner el 59-86. Buenavida, con una nueva entrada, hurgaba en la herida para poner el 59-70 y obligar a Cantero a pedir tempo a los dos minutos del último cuarto.

Las jugadoras taronja, en uno de sus mejores partidos de la temporada. / FEB

Leite y Mariona, tras un robo, sumaban canastas fáciles para hacer al Zaragoza seguir creyendo, pero de nuevo Fiebich y una incisiva Anderson ayudaban a mantener las diferencias. Un 2+1 de Leite daba oxígeno a las de Cantero pero Awa y Anderson acababan de rematar al Zaragoza tras dos fallos consecutivos de Fingall, en un triple y en una bandeja. Carrera, autora de 7 puntos y 7 rebotes, cerraba el partido desde el 4,60, con un espectacular 21 de 21 en tiros libres para las taronja. Billete para la final en el bolsillo y golpe sobre la mesa de las de Rubén Burgos, que volvieron a contar con más de 400 aficionados taronja en las gradas.

- Ficha técnica:

72. Casademont Zaragoza (15+20+22+15): Ortiz (5), Pueyo (), Vorackova (3), Fingall (9) i Hempe (12) -cinco inicial-, Leite (15), Bankole (2), Flores (4), Oma (-), Hermosa (-), Gueye (10) i Mawuli (-).

82. Valencia Basket (21+25+20+18): Anderson (17), Buenavida (11), Fiebich (18), Carrera (7) i Fam (10) -cinco inicial-, Hillsman (14), Chery (-), Pérez Araújo (3), Casas (-), Romero (-), Coffey (-) i Ben Abdelkader (2).

Árbitros: Ángel de Lucas, Juan Ramón Hurtado i Jesús Marcos Martínez. Sin eliminadas.

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Incidencias: primera semifinal de la 64ª Copa de la Reina, disputada en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona ante unas 4.150 personas.