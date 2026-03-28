VALENCIA CF
Horario y dónde ver la final de la Copa de la Reina 2026: el Valencia Basket busca el título
El conjunto taronja afronta la final con la oportunidad de sumar un nuevo título a su palmarés y confirmar su crecimiento en el baloncesto nacional
El Valencia Basket femenino disputará este domingo la gran final de la Copa de la Reina 2026, en un duelo en el que buscará levantar un nuevo título nacional. El conjunto taronja llega tras una sólida trayectoria en el torneo y espera rival, que saldrá de la semifinal entre Perfumerías Avenida y Hozono Global Jairis.
Rival aún por decidir
El último escollo del Valencia Basket saldrá del partido que enfrenta este 28 de marzo a las 20:00 horas a Perfumerías Avenida y Hozono Global Jairis. Dos equipos de alto nivel que pelearán por un puesto en la final ante el conjunto taronja.
Horario de la final de la Copa de la Reina 2026
La final se jugará este domingo 29 de marzo a las 18:30 horas en el Palau d’Esports Catalunya de Tarragona, escenario que está acogiendo toda la fase final del torneo. Se espera un gran ambiente en las gradas, con presencia destacada de aficionados valencianos. La final de la Copa de la Reina 2026 entre Valencia Basket y su rival se podrá seguir en directo en Teledeporte y À punt. Además, también se podrá seguir a través de la plataforma RTVE Play y Twitch.
Una oportunidad para hacer historia
El Valencia Basket afronta esta final con la ambición de seguir ampliando su palmarés y consolidarse como uno de los grandes referentes del baloncesto femenino nacional. El equipo buscará poner el broche de oro a un torneo en el que ha vuelto a demostrar su competitividad.
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