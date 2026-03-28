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LIGA ENDESA

Más problemas de lesiones para el Valencia Basket en Burgos

Las bajas de Jean Montero y de López-Arostegui no serán las únicas de los taronja en su partido de este domingo

El encuentro de Euroliga ante el Partizán dejó un nuevo lesionado y una duda hasta última hora por molestias en la rodilla

Pedro Martínez no tendrá que hacer ningún descarte técnico ante las ausencias obligadas por lesión.

Pedro Martínez no tendrá que hacer ningún descarte técnico ante las ausencias obligadas por lesión. / ANDREJ CUKIC / EFE

Jorge Valero

Jorge Valero

València

Sin apenas descanso y con malos precedentes en partidos de visitante en ACB tras viajes europeos, el Valencia Basket afronta este domingo un reto de altura ante un San Pablo Burgos que, aunque está luchando por la permanencia, ha ganado sus tres últimos partido como local ante La Laguna Tenerife, Surne Bilbao Basket y Kosner Baskonia. Y todo sin los lesionados Jean Montero y Xabi López-Arostegui y a poco más de 43 horas del partido del viernes en Belgrado, en el que los de Pedro Martínez perdieron después de dos prórrogas.

Kameron Taylor, en el partido el viernes ante el Partizan en Belgrado.

Kameron Taylor, en el partido el viernes ante el Partizan en Belgrado. / ANDREJ CUKIC / EFE

Eso sí, no son los únicos jugadores con problemas de cara al partido de este domingo, ya que tras el encuentro de Euroliga, Pedro Martínez tampoco podrá contar con Kameron Taylor por molestias musculares, mientras que Darius Thompson serán también duda hasta última hora por molestias en la rodilla. El alero estadounidense ya se ha perdido recientemente más partidos con el Valencia BC y desde el club no se le quiere forzar lo más mínimo en una temporada en la que está siendo uno de los jugadores más destacados tanto en la LF Endesa como en la Euroliga.

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Darius Thompson, con molestias en una rodilla, será duda hasta última hora.

Darius Thompson, con molestias en una rodilla, será duda hasta última hora. / ANDREJ CUKIC / EFE

Bajas en el San Pablo Burgos

Por otra parte, en el rival de este domingo, el San Pablo Burgos, además del lesionado de larga duración Jhivvan Jackson, Ethan Happ no podrá jugar este partido, por lo que Augusto Lima entrará en la convocatoria y Raúl Neto es duda por molestias en el sóleo.

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