Valencia Basket
El Valencia Basket cierra la Minicopa Endesa con un meritorio quinto puesto
El infantil femenino taronja firma tres victorias y una derrota ajustada en Tarragona, dejando grandes sensaciones colectivas
Un resultado que refuerza el crecimiento
El Valencia Basket ha terminado en quinta posición la Minicopa LF Endesa, poniendo fin a su participación en el torneo disputado en Tarragona. El equipo infantil femenino cierra así una competición en la que ha dejado una imagen sólida, con un balance de tres victorias y una derrota ajustada.
Victoria clara para cerrar el torneo
En el partido decisivo por el quinto puesto, el conjunto valenciano se impuso con claridad al Estepona, en un encuentro que fue controlando progresivamente. Tras un inicio igualado, el acierto ofensivo y la solidez defensiva permitieron a las taronja abrir distancia en el marcador y encarrilar el triunfo antes del descanso.
Un bloque sólido, coral y con futuro
Uno de los aspectos más destacados del Valencia Basket durante la Minicopa ha sido su juego colectivo. En el último partido, todas las jugadoras tuvieron protagonismo y varias firmaron actuaciones destacadas, evidenciando la profundidad de una plantilla que ha competido con regularidad durante todo el torneo. Aunque el equipo se quedó a las puertas de pelear por las posiciones más altas, el rendimiento mostrado deja conclusiones positivas. El Valencia Basket ha demostrado capacidad competitiva y crecimiento, consolidando una base de futuro dentro de su cantera.
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