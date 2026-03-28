El Valencia Basket cierra la Minicopa Endesa con un meritorio quinto puesto

Un resultado que refuerza el crecimiento

El Valencia Basket ha terminado en quinta posición la Minicopa LF Endesa, poniendo fin a su participación en el torneo disputado en Tarragona. El equipo infantil femenino cierra así una competición en la que ha dejado una imagen sólida, con un balance de tres victorias y una derrota ajustada.

El Valencia Basket Femenino infantil ante el CAB Estepona / RRSS L'Alquería del Basket

Victoria clara para cerrar el torneo

En el partido decisivo por el quinto puesto, el conjunto valenciano se impuso con claridad al Estepona, en un encuentro que fue controlando progresivamente. Tras un inicio igualado, el acierto ofensivo y la solidez defensiva permitieron a las taronja abrir distancia en el marcador y encarrilar el triunfo antes del descanso.

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Un bloque sólido, coral y con futuro

Uno de los aspectos más destacados del Valencia Basket durante la Minicopa ha sido su juego colectivo. En el último partido, todas las jugadoras tuvieron protagonismo y varias firmaron actuaciones destacadas, evidenciando la profundidad de una plantilla que ha competido con regularidad durante todo el torneo. Aunque el equipo se quedó a las puertas de pelear por las posiciones más altas, el rendimiento mostrado deja conclusiones positivas. El Valencia Basket ha demostrado capacidad competitiva y crecimiento, consolidando una base de futuro dentro de su cantera.