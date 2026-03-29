Más de 500 aficionados reciben al Valencia BC antes de la final

El Valencia Basket afronta este domingo su tercera final de la Copa de la Reina midiéndose al Hozono Global Jairis, el rival con el que cayeron eliminadas el año pasado en cuartos de final. Un duelo que se disputa en Tarragona, donde las taronja contará con el apoyo demás de 500 seguidores, muchos de ellos desplazados desde València este mismo domingo en un autobús fletado por el club, con viaje y entrada a 20 euros.

Ya en los partidos de cuartos de final y de la semifinal ante el Casademont Zaragoza, las de Rubén Burgos contaron con 400 aficionados en las gradas de Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona. Un apoyo que agradecieron tanto las jugadoras como el cuerpo técnico tras ambas victorias.

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Color taronja en la llegada al estadio

Antes de la final, las jugadoras ya han recibido el apoyo de centenares de seguidores en las afueras del pabellón, desde donde saldrán tras la final a València, con el deseo de hacerlo también con la que sería la segunda Copa de la Reina taronja, tras la de 2024.