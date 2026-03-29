Redacción SD

Campeonas de Copa con una remontada para la historia

La Copa de la Reina regresa dos años después. El Valencia Basket vuelve a ser campeón y lo hace a lo grande, mostrando su mejor versión tras una temporada complicada en la que se habían propuesto ganar los dos títulos nacionales que faltaban. El primero ya está en el bolsillo y el de la Liga Femenina Endesa ya se ve con más optimismo tras el juego mostrado en Tarragona, con la mejor versión de muchas jugadoras y un carácter y ambición sin límites que les llevó a remontar los 15 puntos con los que llegaron a ir perdiendo en el primer cuarto. Aunque hubo que sufrir hasta el final (70-65), el Valencia BC se tomó la revancha del año pasado, cuando las taronja perdieron ante el propio Jairis en cuartos de final. Un año después, toca disfrutar ahora de las celebraciones. Más información