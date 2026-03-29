De Larrea lidera el triunfo taronja ante el San Pablo Burgos

El Valencia Basket logró una meritoria victoria en la cancha del San Pablo Burgos por 72-79 tras una intensa y dura semana con doble partido de Euroliga. Los de Pedro Martínez, que el martes superaban a Olympiacos en el Roig Arena y el viernes caían en Belgado ante el Partizan tras dos prórrogas, lograban cerrar la semana con un triunfo en la Liga Endesa que les permite mantenerse firmes en la segunda posición de la clasificación. El Valencia Basket empezó el partido sufriendo pero supo reaccionar e imponer su estilo de juego liderado por un gran de Larrea que con 20 puntos fue el máximo anotador y además, dirigió con maestría a sus compañeros. Tras un mal primer cuarto en el que los taronja acusaron el cansancio y un segundo igualado, en el tercer cuarto llegó el despegue de los de Martínez. En el cuarto, de nuevo el cansancio y la reacción y fe local, volvía a poner emoción en el marcador en los últimos minutos pero el Valencia Basket lograba imponer su juego.

El Valencia Basket afrontaba el partido con las importantes bajas por lesión de Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Kameron Taylor. Darius Thompson, aunque también con problemas físicos, entraba en la convocatoria para completar el roster de 12 jugadores.

Pradilla y Sako junto a Samuels, en una acción del partido / Santi Otero/ EFE

El conjunto valenciano se mostró espeso y preocupantemente poco efectivo en ataque en el primer cuarto ante un San Pablo Burgos muy sólido que salió muy concentrado desde el principio. Con sólo 3 triples convertidos de 10 intentos y un paupérrimo 22% de acierto en los tiros de 2, el ataque taronja naufragó en los diez primeros minutos en los que el San Pablo Burgos llevó las riendas.

Dos triples de Badio en los primeros minutos, hacían prever otra gran tarde triplista de los taronja, pero pronto la inspiración se acababa. Con el primero, ponía por delante al Valencia Basket (4-5) y con el segundo, establecía la igualada a 8. el tercer intento sin embargo, no entraba. Era el primero de muchos fallos para los taronja. El Burgos encontraba en Jermaine Samuels su principal ariete bajo los aros mientras Corbalán hacía daño con sus entradas a canasta y Gudmundsson también se mostraba certero en ataque. En el Valencia Basket Sergio de Larrea tomaba el relevo de Badio y metía un triple que sin embargo no cambiaba la dinámica. Los locales mantenían la ventaja en el marcador con certeras acciones bajo los aros (16-11 min. 5).

El Valencia Basket dominaba el rebote ofensivo pero no aprovechaba las opciones ya que los taronja se mostraban erráticos en acciones a priori claras. Hasta cuatro rebotes llegaba a disponer en una misma acción y sin embargo, el largo ataque acababa con una falta en ataque de Puerto y sin el premio de la canasta.

El Burgos ahora también soltaba la mano desde el exterior y Díez, con un triple, aumentaba la ventaja (21-13 min. 8). Al Valencia Basket le fallaba el tiro exterior, los triples no entraban y bajo los aros, se sucedían los errores. Costaba mucho (demasiado) anotar.

Reuvers le sacaba una antideportiva a Corbalán tras recibir un golpe en la cara pero el estadounidense sólo aprovechaba un tiro libre. Con 22-15 finalizaba el primer cuarto.

Cambio radical en el segundo cuarto

En el segundo cuarto el Valencia Basket salía con más energía, despertaba por fin en ataque y se reencontraba con su identidad en la cancha. Con un fulgurante 0-7 de salida, los taronja lograban empatar el marcador a 22 lo que motivaba el tiempo muerto de Porfirio Fisac. De Larrea, principal baluarte ofensivo de los taronja, con un 2+1 prolongaba la racha y tenía el honor de poner por delante a su equipo (22-25). Omari Moore ponía la puntilla con un triple en contraataque. El parcial era ya de 0-14 para los taronja que se escapaban (22-28). El Burgos, seguía sin estrenar su marcador en el segundo cuarto cuando ya habían transcurrido 4 minutos. Meindl por fin lograba la ansiada canasta local (24-28).

El partido apenas tenía ya nada que ver con lo visto en el primer cuarto. Ahora el Valencia Basket corría y, a base de velocidad, mantenía la ventaja en el marcador aunque no acababa de conseguir una renta cómoda. El San Pablo se rehacía, superaba el golpe inicial y se negaba a dejar el protagonismo a los taronja (32-34 min. 8). Los taronja perdían fuelle en ataque y el partido entraba en una fase de igualdad con gran labor defensiva por parte de ambos equipos. Dos tiros libres de Samuels volvían a poner por delante al San Pablo Burgos (36-35) a falta de 40 segundos para el descanso. Un triple de de Larrea, que seguía asumiendo la responsabilidad devolvía la ventaja al Valencia Basket aunque el San Pablo lograba empatar a 38. Con ese resultado se llegaba al descanso.

El Valencia Basket prolongó su dominio en el tercer cuarto

El duelo se dirimía ahora bajo los aros con Sako y Fischer con dos canastas cada uno en las primeras acciones del tercer cuarto. Ambos equipos saltaban a la cancha con un ritmo fulgurante e intercambiaban canastas. De Larrea seguía en estado de gracia y con un triple cayéndose recuperaba el mando para los taronja (46-48). Badio también seguía anotando de tres en tres. Mientras el Valencia Basket volvía a apostar por el tiro exterior, el San Pablo Burgos se mantenía a corta distancia gracias a sus hombres interiores. De Larrea, además de anotar, también surtía de balones a Reuvers y Sako para contrarrestar el potencial interior local.

El Valencia Basket apretaba en defensa con Nogués en la cancha vigilando muy de cerda a Gudmundsson. Pese a no estar al cien por cien, Pedro Martínez también daba entrada en cancha a Darius Thompson. Los de Pedro Martínez mantenían la delantera en el marcador (49-55 min.,26). Un triple del base estadounidense con pasaporte italiano por fin lograba estirar la ventaja taronja hasta los 10 puntos: 51-61. Thompson llevaba ahora la batuta y aceleraba el ritmo. Otro triple esta vez de Puerto, seguía incrementando ventajas con Thompson también muy activo en ataque. Con 54-68 finalizaba el tercer cuarto. El Valencia Basket había puesto los cimientos de la victoria, ahora sólo quedaba rematar la faena en el último acto.

Un último cuarto con altibajos

El Valencia Basket tenía claro lo que debia hacer. Mantener el tono defensivo y seguir marcando el ritmo. Mantenían una cómoda ventaja (58-71) pero aún quedaba mucho partido. Con un parcial de 7-0 el Burgos volvía a meterse en el partido (63-71). El Valencia Basket no se encontraba ahora tan cómodo en la cancha mientras el Burgos incrementaba el parcial a 0-9 con una gran defensa. Samuels agravaba la crisis taronja y ponía a su equipo a sólo 4 puntos a falta de 3 minutos (67-71). El Valencia Basket trataba de recuperar el mando por la vía rápida pero no llegaba el acierto exterior. Reuvers, bajo los aros, sostenía a los taronja e impedía que el Burgos culminase la remontada.

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Se entraba en el último minuto con una renta de 5 puntos para los de Pedro Martínez (72-77). De Larrea, el 'héroe' ante Olympiacos, convertía dos tiros libres que sentenciaban el encuentro (74-79).