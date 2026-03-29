Pedro Martínez: "Era un partido muy importante, veníamos de una semana muy exigente"

Pedro Martínez elogió el esfuerzo realizado por sus jugadores para ganar en la cancha del San Pablo Burgos tras una semana muy complicada con dos partidos de Euroliga: "Era un partido muy complicado para nosotros, venimos de una semana muy exigente física y mentalmente y estos partidos, sobre todo cuando son fuera de casa, que te falta un punto de energía, no son fáciles".

El entrenador reconoció que su equipo había acusado la falta de energía en los primeros compases de partido: "Se ha visto muy claro al principio de partido, no podemos hablar de cansancio, por que al principio no estás cansado, pero el hecho de no recuperarte de los partidos, de no entrenar, no tener esa chispa... te hace fallar más de lo normal". También destacó la mejoría tras el descanso: "En la segunda parte hemos estado mejor, hemos dominado, pero nos ha faltado romper el partido, cuando ellos han cambiado la defensa hemos tirado y fallado muchos triples que eran buenos de Puerto, Costello, Badio... triples que normalmente metes pero cuando te falta esa chispa, fallas".

Lucha hasta el final

Martínez destacó también la capacidad de lucha de los burgaleses: "El susto final ha existido, el Burgos ha luchado hasta el final y han entrado en el partido a base de mucha lucha y esfuerzo". Para el técnico taronja, la defensa fue una de las claves: "Hemos estado desacertados en ataque pero en defensa hemos estado fluidos, el hecho de estar desacertados en el tiro lo hemos equilibardo con bastantes buenas defensas".

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Contento con la actuación de Isaac Nogués

Sobre los factores que desequilibraron la balanza a favor del Valencia Basket, Pedro Martínez destacó: "No ha habido un único factor, aunque para mí, la aportación en defensa y la energía de Isaac Nogués ha sido decisiva, ha presionado muy bien el balón, ha sido uno de los elementos clave en el final del segundo cuarto y el inicio del tercero".