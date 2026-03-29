El Roig Arena se prepara para celebrar la Copa de la Reina el lunes

Sin partido hasta el próximo sábado y tras el éxito de este domingo en Tarragona, el Valencia Basket ha organizado ya un lunes de celebraciones que se sumarán a las que tuvieron lugar tras la final de Copa de la Reina, en la que las taronja se impusieron al Hozono Global Jairis por 70-65, para recuperar el trofeo que ya ganaron en 2024.

Así, a los 500 aficionados que presenciaron en directo la final, se le sumarán este lunes otros centenares de seguidores, en unas celebraciones que tendrán su colofón en en el Auditorio del Roig Arena (con capacidad para 2.000 personas) a partir de las 20:00, aunque la convocatoria para la afición están marcada para las 19:15.

Alegría en los cientos de aficionados del Valencia Basket presentes en la final de Copa. / M. A. Polo / VBC

Está previsto que las jugadoras lleguen media hora después, aunque antes, una representación del club y del equipo, con las capitanas y el entrenador a la cabeza, acudirá a la Basílica de la Mare de Déu para ofrecer el trofeo a la patrona de la ciudad.

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