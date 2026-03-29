Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | San Pablo Burgos - Valencia Basket: VICTORIA PARA EL VALENCIA BASKET

Sigue el partido de Liga Endesa entre San Pablo Burgos y Valencia Basket en directo con SUPER

Nate Reuvers, en el partido de la primera vuelta de la Liga Endesa ante el San Pablo Burgos en el Roig Arena.

Nate Reuvers, en el partido de la primera vuelta de la Liga Endesa ante el San Pablo Burgos en el Roig Arena. / EFE

Pablo Leiva

Pablo Leiva

Sin apenas descanso y con malos precedentes en partidos de visitante en ACB tras viajes europeos, el Valencia Basket afronta este domingo un reto de altura ante un San Pablo Burgos que, aunque está luchando por la permanencia, ha ganado sus tres últimos partido como local ante La Laguna Tenerife, Surne Bilbao Basket y Kosner Baskonia. Y todo sin los lesionados Jean Montero y Xabi López-Arostegui y a poco más de 43 horas del partido del viernes en Belgrado, en el que los de Pedro Martínez perdieron después de dos prórrogas.

Eso sí, no son los únicos jugadores con problemas de cara al partido de este domingo, ya que tras el encuentro de Euroliga, Pedro Martínez tampoco podrá contar con Kameron Taylor por molestias musculares, mientras que Darius Thompson serán también duda hasta última hora por molestias en la rodilla. El alero estadounidense ya se ha perdido recientemente más partidos con el Valencia BC y desde el club no se le quiere forzar lo más mínimo en una temporada en la que está siendo uno de los jugadores más destacados tanto en la LF Endesa como en la Euroliga.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents