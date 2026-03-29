Directo | San Pablo Burgos - Valencia Basket: VICTORIA PARA EL VALENCIA BASKET

Sin apenas descanso y con malos precedentes en partidos de visitante en ACB tras viajes europeos, el Valencia Basket afronta este domingo un reto de altura ante un San Pablo Burgos que, aunque está luchando por la permanencia, ha ganado sus tres últimos partido como local ante La Laguna Tenerife, Surne Bilbao Basket y Kosner Baskonia. Y todo sin los lesionados Jean Montero y Xabi López-Arostegui y a poco más de 43 horas del partido del viernes en Belgrado, en el que los de Pedro Martínez perdieron después de dos prórrogas.

Eso sí, no son los únicos jugadores con problemas de cara al partido de este domingo, ya que tras el encuentro de Euroliga, Pedro Martínez tampoco podrá contar con Kameron Taylor por molestias musculares, mientras que Darius Thompson serán también duda hasta última hora por molestias en la rodilla. El alero estadounidense ya se ha perdido recientemente más partidos con el Valencia BC y desde el club no se le quiere forzar lo más mínimo en una temporada en la que está siendo uno de los jugadores más destacados tanto en la LF Endesa como en la Euroliga.

San Pablo Burgos 74- 79 Valencia Basket De Larrea no falla. Dos de dos tiros libres anotados para el español. 20 puntos en total en este encuentro. Dani Díez responde con un +2 pero ya es demasiado tarde. VICTORIA PARA EL VALENCIA BASKET. Gracias por seguir esta retransmisión en directo con SUPER. Hasta la próxima!

San Pablo Burgos 72 - 77 Valencia Basket +2 de Corbalán, buen partido del base argentino.

San Pablo Burgos 70 - 77 Valencia Basket Triplazo de Raul Neto para ponerse a 5 de distancia con el Valencia Basket. Sin embargo, Reuvers recibió falta segundos, después generando un +2.

San Pablo Burgos 67 - 75 Valencia Basket Brutal entrada de Reuvers que provoca el tiempo muerto solicitado por San Burgos.

San Pablo Burgos 67 - 73 Valencia Basket +2 de Samuels Jr que responde practicamente al instante Reuvers con un mate.

San Pablo Burgos 65- 71 Valencia Basket Tapon de Fischer contra Reuvers.

San Pablo Burgos 65 - 71 Valencia Basket Falta de Puerto. Dos tiros libres para el San Pablo Burgos que no falla Samuels Jr.

San Pablo Burgos 63- 71 Valencia Basket Falta de Brancou Badio sobre Corbalán. +1 para el '10' local.

San Pablo Burgos 62- 71 Valencia Basket Tiro de 2 de Gonzalo Corbalán.