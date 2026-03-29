El Valencia Basket ha ganado 7 de los últimos 9 títulos del baloncesto español
Las taronja reafirman su hegemonía en España tras conquistar su segunda Copa de la Reina
El Valencia Basket ha vuelto a reinar en el baloncesto nacional. El conjunto ‘taronja’ se proclamó este domingo campeón de la Copa de la Reina tras imponerse por 70-65 al Hozono Global Jairis en Tarragona, reforzando una hegemonía que ya marca una era: siete de los últimos nueve títulos disputados en España llevan su sello.
Nueve títulos desde 2023
El triunfo supone un paso más en una trayectoria ascendente que tuvo un punto de inflexión el 7 de mayo de 2023. Aquel día, el equipo valenciano conquistó su primera Liga Femenina en la pista del Perfumerías Avenida (69-81), rompiendo una barrera que se le había resistido en finales anteriores y dando inicio a un ciclo ganador sin precedentes en su historia.
La temporada 2023-24 confirmó definitivamente ese dominio. El Valencia Basket firmó un impecable triplete: abrió el curso levantando la Supercopa en Las Palmas tras superar nuevamente al conjunto salmantino (78-73), continuó con la Copa de la Reina en Huelva, donde arrolló al Casademont Zaragoza por 77-53, y cerró el curso revalidando el título liguero con autoridad, venciendo al Perfumerías Avenida por 61-44 en el segundo partido de la final.
El siguiente curso, 2024-25, comenzó con otro golpe de autoridad. El conjunto ‘taronja’ conquistó su tercera Supercopa al imponerse con claridad al Casademont Zaragoza en Alcantarilla (84-60). Sin embargo, no pudo completar el pleno de títulos, ya que cayó en los cuartos de final de la Copa de la Reina precisamente ante el Jairis, que acabaría proclamándose campeón.
Lejos de resentirse, el equipo reaccionó con carácter en la Liga Femenina. En la final, el Valencia Basket se impuso por 2-0 al Zaragoza, certificando el título con una victoria a domicilio por 63-71 el 11 de mayo de 2025 y sumando así su tercera liga consecutiva.
Se quitan la espina de la Supercopa
La presente campaña no arrancó con las mejores sensaciones, tras la derrota en la final de la Supercopa disputada en Huesca ante el Casademont Zaragoza (68-79). Sin embargo, el equipo ha sabido rehacerse en el momento clave. En Tarragona, pese a llegar tras una temporada irregular, volvió a demostrar su competitividad para conquistar una nueva Copa de la Reina y afianzar su dominio en el panorama nacional.
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