Valencia Basket - Hozono Global Jairis: la final de la Copa de la Reina, en vivo y en directo

Por la puerta grande a la final. El Valencia Basket dio un golpe sobre la mesa en la semifinal de este sábado ante el Casademont Zaragoza y tras su victoria por 72-82 logra ponerse en disposición de ganar la que sería su segunda Copa de la Reina tras la lograda en 2024. Un partido de las de Rubén Burgos, que se medían a su bestia negra esta temporada, demostraron que tienen potencial y plantilla para luchar por los dos títulos que quedan en juego, a la espera del último duelo ante el Hozono Global Jairis, que derrotó al Perfumerías Avenida por un ajustado 76-73.

El Valencia Basket afronta esta final con la ambición de seguir ampliando su palmarés y lograr la que sería su segunda Copa de la Reina tras la de 2024. Y todo en su tercera final de la competición, en la que cayeron precisamente el año pasado ante su rival en la final de este domingo.

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Horario y dónde ver la final de la Copa de la Reina 2026: Valencia Basket - Hozono Global Jairis

La final se jugará este domingo 29 de marzo a las 18:30 horas en el Palau d’Esports Catalunya de Tarragona, escenario que está acogiendo toda la fase final del torneo. Se espera un gran ambiente en las gradas, con presencia destacada de aficionados valencianos, que ya estuvieron en los cuartos y en la semifinal con más de 400 personas en las gradas. La final de la Copa de la Reina 2026 entre el Valencia Basket y el Hozono Global Jairis se podrá seguir en directo en Teledeporte y À Punt.