Emoción por la Copa en el Roig Arena y hambre de más títulos

La primera en el Roig Arena y el décimo trofeo femenino en la historia del club. El nuevo pabellón taronja vivió este lunes una noche mágica con la celebración de la Copa de la Reina en su auditorio, al que asistieron unos 1.500 aficionados para recibir a las campeonas y disfrutar de una celebración que algunos ya pudieron vivir también en Tarragona, tanto en la pista como fuera de ella y a su llegada a València.

Desde una hora antes del inicio del evento y mientras las capitanas y Rubén Burgos volvían del acto previo en la Basílica, la cola de aficionados crecía por momentos junto al acceso D del pabellón. A las 19:15 abrían puertas para que los seguidores fueran tomando posiciones, pero antes incluso de acceder al auditorio, había una sorpresa preparada al bajar las escaleras, con la posibilidad de hacerse fotos junto a la Copa, en una acción que trasladó las colas al interior del recinto.

Ya sobre las 19:45, el Auditorio se acercaba al lleno, con la afición a un lado y otro de un pasillo por el que llegarían las jugadoras. Una a una fueron entrando chocando la mano a los aficionados, pero el gran momento llegaba con la entrada de la capitana Queralt Casas con la Copa. Aplausos y fotos sin cesar para inmortalizar el momento, antes de que la capitana se dirigiera a Juan Roig para entregarle la Copa y hacerle subir al escenario, donde el mecenas del club levantó el trofeo para ofrecérselo entre aplausos a la afición y hacerse una foto de grupo con todas ellas y staff técnico encabezado por Rubén Burgos.

Juan Roig levanta el trofeo de la Copa de la Reina que le hizo llegar la capitana Queralt Casas. / Germán Caballero

Agradecimientos de Rubén Burgos

Una a una, las jugadoras dedicaron unas palabras a los aficionados presentes y tras estos parlamentos, el propio entrenador taronja habló también en nombre del staff. "Estamos muy felices, gracias a Juan Roig y a su familia por hacer esto posible. Y a nuestra afición también le damos las gracias porque las jugadoras son muy buenas y tenemos un gran staff pero para desarrollar su juego y su talento hace falta confianza y seguridad y es la que la afición nos da".

Turno de las jugadoras

Algunas de las últimas en llegar como Kendra Chery y Nia Coffey fueron las primeras en tomar la palabra, destacando que sabían que llegaban a un buen club, con expectativas muy altas y posibilidades de ganar títulos.

Tras ellas, María Araújo se dirigía a los presentes con un mensaje de agradecimiento. "Muchas gracias por estar aquí y en Tarragona, hemos disfrutado mucho. Cuando la gente cree, confía y viene a animar y pasárselo bien, pasan cosas bonitas y ahora vamos a disfrutar".

Llegaba el turno de disfrutar de un vídeo que resumía la Copa taronja y la final ante el Hozono Global Jairis. El primero de otros emotivos que vendrían después, sobre todo tras coger el micro Cristina Ouviña. La aragonesa, que no pudo jugar ninguno de los partidos, lo vivió con pasión desde el banquillo y sus reacciones en la final se pudieron seguir minuto a minuto al tener un micro en la camiseta para conocer cómo se vivía desde dentro el que acabaría siendo un nuevo título histórico para el club.

Además, pudo vivir la experiencia con su hijo, quien salió también en la foto de campeonas en Tarragona. "Ha sido una Copa muy especial y gracias a todo el equipo y a la afición por desplazarse hasta allí. Muchas gracias a todos porque mi sueño se ha hecho realidad y no habría sido posible sin todos vosotros".

Carrera, copresentadora

Alberto Chilet, director de comunicación del club, tuvo la ayuda de Raquel Carrera como copresentadora del acto. La gallega, unas de las capitanas y de las líderes del vestuario, pasaba a preguntar al resto de sus compañeras, empezando por Leo Fiebich y su capacidad de no sentir la presión. A lo que la alemana respondía diciendo que "amo la presión, esas situaciones, arriesgar con esos tiros, pero todo el crédito es para las jugadoras que nos dan el balón y hacen posible que esto se pueda dar".

Raquel Carrera y Khaalia Hillsman, bailando sobre el escenario del Auditorio del Roig Arena. / Germán Caballero

Acto seguido, Yvonne Anderson señalaba a la propia Raquel como la MVP de las celebraciones, aunque por lo visto en el vídeo y destacaron otras jugadoras, Elena Buenavida y Awa Fam hicieron también méritos para ello, sin olvidar a una Khaalia Hillsman que dio espectáculo dentro y fuera de la pista y que se animó a hacer un pequeño baile cuando le llegó el turno. "Me siento muy bien, estaba emocionada por venir a un club como este, con estos retos. No esperaba ser MVP y doy las gracias a mis compañeras que me han ayudado a conseguirlo", señalaba la estadounidense con pasaporte búlgaro.

Awa, Leti, Queralt...

Ninguna se quedó sin dirigir unas palabras y quedó clara la ambición que tienen para seguir ganando títulos, con el siguiente objetivo puesto en la LF Endesa. "Ha sido increíble, lo hemos disfrutado todo el equipo, el apoyo es incondicional y ha sido una temporada difícil, con muchos altibajos y cambios, pero la Copita ya está en casa y ahora a por la siguiente", afirmaba Awa Fam.

Unos 1.500 aficionados despidieron el acto cantando el himno del Valencia Basket en el Auditorio del Roig Arena. / Germán Caballero

Queralt Casas, como capitana, tomó también la palabra para destacar que "estamos muy contentas y felices de celebrar otra Copa y ya van 10. Es fácil decir y difícil de conseguir. Agradecemos que nos apoyáis siempre y la afición es una más del equipo. Esperamos que sigáis y que se una cada vez más gente para haceros felices".

Antes, Ben Abdelkader y Leticia Romero agradecían también al apoyo de la afición. La belga destacaba que "gracias a todos por el apoyo, al equipo y a todo el mundo. LO hemos dado todo, hemos sufrido, pero tenemos ese premio y estamos muy contentas". La canaria añadió que "Agradecemos muchos a la afición, se os escucha muchísimo, en los momentos malos siempre estáis ahí y sois parte del equipo".

Raquel Carrera quiere más

Tras valorar su experiencia como presentado con un simpático "creo que no ha estado mal", Carrera tuvo también unas palabras antes de que Rubén Burgos tomara la palabra. "Gracias a todos los que estáis aquí y los que estuvieron en Tarragona, pero también a los que lleváis muchos años con el equipo. Cada título es especial, celebrarlo con vosotros es increíble y ojalá podamos celebrar más".

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Raquel Carrera hizo un selfie con las jugadoras y el trofeo de la Copa. / Germán Caballero

Tras unos aplausos a Enric Carbonell y a Esteban Albert, director general y director deportivo del equipo respectivamente, el himno del club puso fin al primer gran acto de celebración de un título en el Roig Arena, con un plus de energía para que no sea el último esta temporada, tanto con el equipo masculino como con el femenino.