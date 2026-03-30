Luka Bozic, MVP de marzo en la Liga Endesa

Luka Bozic fichó por el Valencia Basket el 17 de julio de 2024, con un contrato de dos años y un acuerdo de cesión para la primera de las temporadas, una vez renovado Semi Ojeleye y sabiendo ya que no llegaría una invitación a la Euroliga y habría que formar una plantilla más corta para la Eurocup. Tras su cesión en el Hiopos Lleida se valoró que formara parte de la primera plantilla de este año, pero finalmente se optó por llegar a un acuerdo para rescindir su contrato y quedó libre para fichar por el Covirán Granada.

No le salió mal la apuesta al Valencia Basket visto el rendimiento del equipo esta temporada, pero el croata también ha encontrado un equipo en el que ha podido brillar, a pesar de estar últimos en la clasificación con apenas tres victorias.

Ahora, tras dos victorias, dos nominaciones a Jugador de la Jornada y una larga lista de topes personales, llega la guinda de ser MVP de la Liga Endesa en marzo, con 26,8 créditos de valoración media.

El jugador croata arrancó el mes sin hacer demasiado ruido, con derrota ante el Asisa Joventut y apenas 16 minutos y medio sobre el parqué, en los que tuvo tiempo a sumar 9 puntos (4/4 en tiros libres, 1/3 en lanzamientos de dos, 1/2 en triples), 2 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones, 3 faltas recibidas y 9 de valoración.

Luka Bozic, en el último partido ante el Valencia Basket en el Roig Arena. / M. A. Polo / VBC

A partir de ahí, la locura. En la jornada 22, Luka Bozic compartió honores de Jugador de la Jornada con el también extaronja Ethan Happ, tras acumular 33 créditos de valoración ante BAXI Manresa, liderando el triunfo de su Coviran Granada con 20 puntos (6/11 TL, 4/8 T2, 2/2 T3), récord personal reboteador (¡13!), 4 asistencias, 2 tapones, 10 faltas recibidas y 33 de valoración, con +13 en sus 30:09 de juego.

Contra sus ex, Valencia Basket y Lleida

A continuación, el croata se lució ante el equipo que apostó por traerle a la Liga Endesa, el Valencia Basket, endosándole 18 puntos con porcentajes brillantes (5/5 TL, 5/6 T2, 1/2 T3), 3 rebotes, 1 recuperación, 1 tapón, 6 faltas recibidas y otro tope personal en asistencias (¡7!) para un total de 30 de valoración en menos de 23 minutos y medio.

Por último, en la jornada 24, el jugador nacido en Bjelovar volvió a ganarse el honor de ser Jugador de la Jornada, esta vez en solitario, tras firmar otras dos mejores marcas personales en la competición. Y es que ante otro ex, el Hiopos Lleida, el ala-pívot estableció nuevos topes en puntos (25, merced a 11/12 en tiros libres, 4/6 en lanzamientos de dos y 2/5 en triples) y valoración (35), cifra a la que llegó tras sumar 7 rebotes, 4 asistencias, 1 recuperación, 1 tapón y 8 faltas recibidas. El tercer triunfo de la temporada del Coviran Granada llevó su sello.

Promedio del mes

En total, Luka Bozic ha promediado en este mes de ensueño 18 puntos por partido, con 81,2% desde la línea de personal (26/32), un 60,9% en lanzamientos de dos (14/23) y un 54,5% en triples (6/11). Además, garantizó 6,2 rebotes, 4,2 asistencias, 1,5 tapones por cita, superando la treintena de valoración en los últimos 3 duelos para elevar su promedio a los 26,8, cifra que le viste de MVP de marzo tras superar los guarismos de Ethan Happ (25,3) y David DeJulius (23,8).

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A sus 29 años, Luka recibe su primera nominación a MVP del mes en Liga Endesa, liderando a un Coviran Granada que ha vuelto a reengancharse a la lucha por la permanencia tras sus dos triunfos en marzo. Un mes redondo para Bozic.