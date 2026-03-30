Directo | Valencia Basket: Las celebraciones del título de Copa de la Reina, en vivo

Sin partido hasta el próximo sábado y tras el éxito de este domingo en Tarragona, el Valencia Basket ha organizado ya un lunes de celebraciones que se sumarán a las que tuvieron lugar tras la final de Copa de la Reina, en la que las taronja se impusieron al Hozono Global Jairis por 70-65, para recuperar el trofeo que ya ganaron en 2024.

Así, a los 500 aficionados que presenciaron en directo la final, se le sumarán este lunes otros centenares de seguidores, en unas celebraciones que tendrán su colofón en en el Auditorio del Roig Arena (con capacidad para 2.000 personas) a partir de las 20:00, aunque la convocatoria para la afición están marcada para las 19:15.

Así son los actos previstos

Los actos de celebración del lunes 30 de marzo de 2026 tras la consecución del título de la Copa de la Reina que el Valencia Basket ha levantado en Tarragona comenzarán en la Real Basílica De Nuestra Señora De Los Desamparados, donde a las 18:00 horas una representación de nuestro equipo femenino encabezada por Rubén Burgos y las capitanas Queralt Casas, Leticia Romero y Raquel Carrera realizará una ofrenda floral, de una camiseta de Valencia Basket y del trofeo de la Copa de la Reina a la Mare de Déu.

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Posteriormente, la celebración se trasladará al Roig Arena, donde se realizará un acto de homenaje a nuestras campeonas a las 20:00 horas en el Auditorio. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo disponible, con la apertura de puertas del Roig Arena programada para las 19:15 horas.

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El equipo ya ha estado de celebración con la comida oficial en el Roig Arena