El Valencia Basket ofrece la Copa a la Virgen de los Desamparados: "Esperamos volver con la Liga"

Antes de celebrarlo con toda la afición en el Roig Arena, una nutrida representación del Valencia Basket ha visitado la Basílica de la Virgen de los Desamparados para ofrecerle la Copa de la Reina conquistada este domingo en Tarragona. El entrenador, Rubén Burgos junto a las capitanas, Queralt Casas, Leticia Romero y Raquel Carrera, realizaron la tradicional ofrenda floral acompañados del presidente del club, Vicent Solá; el director General, Enric Carbonell; el director técnico de la sección femenina del club, Esteban Albert y el responsable de Relaciones Exteriores, Víctor Luengo.

Rubén Burgos se mostró emocionado de poder celebrar un nuevo título con el Valencia Basket: "Siento agradecimiento de ver la ciudad, las insittuciones, las jugadoras que reciben este reconocimiento merecido y felices de ver a la gente feliz con nosotras. Con muchas ganas de ir ahora al Auditorio del Roig Arena a celebrarlo con la afición".

El Valencia Basket cumplió con la tradicional ofrenda / Germán Caballero

La recompensa al trabajo

Queralt Casas destacó que esta Copa llega en un momento muy importante para el equipo: "Hemos tenido un año difícil, ha habido muchos cambios, pero al final lo que hay que ganar es esto, los títulos, y estamos muy contentas de haber levantado la Copa, es un torneo muy complicado en le que cualquiera te puede ganar, sabíamos que todos los rivales eran difíciles, en la Final sabíamos que Jairis nos podía ganar pero estábamos muy concienciadas, sabíamos que si jugábamos como sabemos, podíamos ganar, estamos muy contentas".

Rubén Burgos confiaba en poder celebrar este lunes el título: "Habíamos deseado mucho estar hoy aquí celebrando esta Copa, yo confiaba mucho, lo veía en la actitud de todas, en sus caras, hemos creído en nosotras y hemos ido creciendo durante todo el torneo, desde el primer día. Hay que ir paso a paso y eso hemos hecho. Es un gran triunfo, por supuesto que queremos más pero ahora queremos disfrutar de esta Copa".

Germán Caballero

Para el Valencia Basket femenino y también para Rubén Burgos, esta Copa supone el décimo título de su palmarés, algo que el técnico valora a nivel de conjunto: "no lo vivo como un éxito mío como entrenador, es algo a nivel de equipo, entrenar a un equipo es un trabajo de equipo, es mi trabajo junto a mi staff, estoy contento de formar parte de este grupo humano, tengo la suerte de llevar muchos años recorriendo un camino muy chulo, siempre ascendente del club y estoy agradecido".

El Valencia Basket ofrece la Copa a la Virgen de los Desamparados / Germán Caballero

Orgulloso del equipo

Sobre qué motivó el cambio de dinámica ante el Hozono Global Jairis en la Final tras un mal aranque para las taronja, Burgos destacó: "El rival también juega, pero las rotaciones nos dieron ese plus que necesitábamos, el equipo se conectó, recuperamos nuestra identidad, todas demostraron su compromiso en la pista y le dieron la vuelta. Estamos muy felices porque el esfuerzo fue muy colectivo como no puede ser de otra forma".

Queralt Casas reveló cómo había sido la celebración en el vestuario: "Está claro que Khalia (Hillsman) fue una de las más marchosas, también Raquel..., las jóvenes sobre todo, también Awa... fue una locura como tenía que ser, ahora a disfrutar lo que podamos pero poco porque esto sigue".

Noticias relacionadas

Sobre la actuación de Hillsman en la Copa, elegida MVP del torneo, Queralt resaltó: "Hillsman es una jugadora que nos da mcho, es grande se mueve bien, y adems se ha acoplado muy bien al grupo´"Ahora la capitana ya piensa en el próximo reto, conquistar la cuarta Liga F Endesa consecutiva: "Siempre se quiere más, estamos en el aAlencia Basket que siempre tiene por objetivo ganar todos los títulos. Ahora honos queda la Liga, ojalá estemos aquí para celebrarlo". Esta Copa de la Reina estrena además el palmarés simbólico del Roig Arena: "el Roig Arena es una pasada. es un orgullo que sea nuestra casa. Cerramos la Fonteta con varios títulos colgados y ahora, éste es el primero en el Roig Arena".