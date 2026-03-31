El Burgos se carga a uno de sus jugadores tras la victoria del Valencia Basket
El cuadro taronja supuso los últimos minutos de Augusto Lima como jugador de Fisac en su segunda etapa en el equipo
La resaca del último partido en el Coliseum ha dejado más que una derrota. Apenas unos días después de caer ante el Valencia Basket (74-79), el San Pablo Burgos ha movido ficha con contundencia: Augusto Lima ya no forma parte del proyecto.
La derrota frente al conjunto taronja no fue una más. El equipo dirigido por Fisac volvió a mostrar competitividad, pero se vio superado por un tercer cuarto demoledor que terminó inclinando el choque del lado visitante. En ese contexto de máxima exigencia, el club ha decidido aligerar plantilla.
El elegido ha sido Augusto Lima, que ha alcanzado un acuerdo para rescindir su contrato antes de lo previsto. Una salida que sorprende por el momento, pero no tanto por el rendimiento.
Lima, un ilusionante regreso que nunca terminó de arrancar
El pívot brasileño regresó a Burgos el pasado mes de enero como un refuerzo de experiencia para apuntalar la pintura en un momento crítico de la temporada. Su nombre generaba consenso: conocía la casa, conectaba con la grada y ofrecía ese perfil de veterano capaz de sumar desde el oficio. Sin embargo, la realidad ha sido mucho más fría.
En esta segunda etapa, Lima apenas ha disputado cinco partidos, con una presencia testimonial y unos números muy alejados de su mejor versión. La falta de ritmo competitivo y un encaje complicado en los esquemas han pesado más de lo esperado en una ventana tan corta.
Decisión estratégica con la mirada en el mercado
La salida del interior no solo responde a cuestiones deportivas, sino también estructurales. El Burgos libera así una ficha clave de cara al tramo decisivo de la Liga Endesa, donde cada movimiento puede marcar la diferencia entre la permanencia y el sufrimiento.
Además, el juego interior queda cubierto con nombres como Ethan Happ, Luke Fischer o Yannick Nzosa, lo que permite al club centrar sus esfuerzos en otros perfiles, especialmente en el perímetro. Eso sí, el pívot estadounidense no pudo jugar contra el Valencia Basket por una cláusula en su contrato, por lo que los locales tuvieron que recurrir a Lima para un último baile que no salió como pensaban.
La decisión refleja una realidad: el margen de error es mínimo. Tras competir de tú a tú ante un rival de la zona alta como el Valencia Basket, el Burgos sigue en plena lucha por consolidarse en la categoría. Y en ese escenario, no hay espacio para apuestas que no funcionen de inmediato. La permanencia es el objetivo, no queda otra.
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