Una importante jugadora del Valencia Basket deja la plantilla para irse a la WNBA

Era una salida esperada y programada, pero no deja de ser una importante baja para el Valencia Basket de cara al tramo final de la Liga F Endesa. Nia Coffey ha acabado su contrato temporal con el Valencia Basket y, como estaba ya pactado, no renovará debido a que cruzará el charco para jugar la WNBA. Así lo ha anunciado el club taronja de forma oficial en un comunicado:

"Valencia Basket quiere agradecer Nia Coffey su trabajo, profesionalidad y predisposición constante durante estos meses en el Club, etapa que ahora termina, como estaba estipulado en su contrato, por su salida a la WNBA".

Adiós a Nia Coffey / VBC

Una etapa muy fructífera en València

En el comunicado, el club destaca la implicación de la jugadora y su alto rendimiento en su estancia en València: "La jugadora, que llegó en diciembre, ha tenido un gran impacto en el juego del equipo y se ha convertido en una pieza muy importante del vestuario. Teniendo una primera opción de rescindir su contrato en febrero, no dudó en quedarse para ayudar a sus compañeras, viviendo así la consecución de su primer título como taronja, el décimo del equipo femenino a lo largo de su historia". Coffey se va así de València con el título de campeona de la Copa de la Reina bajo el brazo.

En este tiempo, Nia ha llegado a disputar 24 partidos, levantando el título copero y también dejando su sello en otras competiciones, habiendo alcanzado por ejemplo los 7.7 puntos por partido en Liga Femenina Endesa.

El Valencia Basket deseó suerte a Coffey en su nueva etapa: "El Club quiere desearle la mayor de las suertes a Coffey en los próximos retos de su carrera deportiva y recordarle que siempre formará parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Nia!".

Noticias relacionadas

La alero/ala-pívot Nia Coffey (30 años, EE. UU., 1.85m) llegó al Valencia Basket el pasado mes de diciembre y firmó un contrato con el club taronja hasta principios de marzo, con opción de ampliar su contrato hasta finales de abril, según explicó el propio Valencia Basket. El contrato se prorrogó hasta finales de marzo pero no se ha hecho efectiva la posibiliad de ampliarlo un mes más por lo que Coffey deja de ser jugadora taronja.