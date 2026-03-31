Jaime Pradilla, 200 partidos con Valencia Basket en la Liga Endesa

El ala-pívot Jaime Pradilla disputó el domingo en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos su partido 200 en Liga Endesa con el Valencia Basket, lo que le convierte en el noveno jugador que alcanza esta cifra.

Le preceden en esta listado Víctor Luengo (465), Rafa Martínez (397), Bojan Dubljevic (374), Nacho Rodilla (297), Sam Van Rossom (261), Víctor Claver (255), Guillem Vives (233) y Brad Branson (209).

El ala-pívot internacional español ocupa actualmente la octava posición en el histórico de partidos jugados con el equipo profesional masculino, con 364 encuentros defendiendo nuestros colores.

Noticias relacionadas

Jaime Pradilla, en el Valencia Basket - San Pablo Burgos de la primera vuelta. / Eduardo Ripoll

Ya es histórico en otras estadísticas

Pradilla ya es histórico en otros apartados como los puntos (superó recientemente la barrera de los dos millares y es duodécimo con 2182 puntos), rebotes (cuarto mejor de la historia de la entidad con 1.355) o partidos disputados tanto en competiciones europeas (quinto con 153) como en la EuroLeague (tercero con 112).