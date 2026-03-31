Loquillo cuenta cómo conoció a Pedro Martínez: "Le dije: dedícate a entrenar"

El popular cantante José María Sanz, 'Loquillo' es un gran aficionado al baloncesto, deporte que practicó durante muchos años antes de dedicarse profesionalmente a la música. Entre las muchas anécdotas de su carrera baloncestística, destaca el hecho de que fue compañero de equipo del entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez. En una entrevista concedida recientemente al canal de youtube de Gigantes del Basket, Loquillo cuenta la divertida forma en la que se reencontró con el técnico taronja muchos años después de haber compartido vestuario. Loquillo narra que fue Pedro Martínez el que le recordó aquella vieja relación: "Hace poco, creo que fue en la Copa del Rey de hace dos años, estaba yo ahí con varios jugadores y se me acercó Pedro (Martínez) y me dijo: 'tú y yo nos conocemos de hace muchos años'. Yo me quedé sorprendido y pensé 'ni puta idea' y me dice: ' tú viniste a entrenar al equipo que estaba entrenando yo' me dijo", narra Loquillo.

Compañeros de equipo

El cantante y el entrenador del Valencia Basket coincidieron en el equipo Ja Sants, como recuerda Loquillo: "Mientras buscaba equipo una temporada fui a entrenar al Ja Sants, creo que incluso tengo la camiseta todavía. Loquillo incluso, cuenta entre risas que fue él el que le aconsejó a Pedro Martínez que se retirase como jugador y que mejor, se dedicara a entrenar: "Jugando había un tipo y parece ser que yo le debí decir con la vacilada típica 'bienvenido al coto' y le dije 'me parece que lo tuyo... mejor que te dediques a entrenar" y Pedro me dijo: "te hice caso" ."No me lo podía creer, estaban algunos jugadores alrededor".

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Loquillo y Pedro Martínez volvieron a coincidir hace unos meses en el Roig Arena donde actuó el cantante. El entrenador taronja aprovechó para asistir al concierto y antes, saludar a su viejo compañero de equipo al que regaló una camiseta del Valencia Basket: "El otro día cuando fuimos al Roig Arena vino a vernos y lo volvimos a comentar, yo me quedé de piedra", afirma Loquillo que en pleno concierto en el Roig Arena, se dirigió al público para elogiar a Martínez: "Tenéis el mejor entrenador de Europa", afirmó.