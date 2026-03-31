Omari Moore renueva con el Valencia Basket

El Valencia Basket sigue construyendo su proyecto para la próxima temporada con la continuidad como filosofía. Prueba de ello es la renovación de Omari Moore anunciada este martes 31 de marzo por el club taronja. El jugador y el club prolongan por una temporada más su relación y Moore seguirá vestido de taronja hasta junio de 2027.

Así lo ha anunciado el club en un comunicado oficial: "Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el base-escolta norteamericano con pasaporte de Macedonia del Norte Omari Moore (1,98m, Pasadena (California), 18/09/2000, 25 años) para ampliar su contrato con la entidad taronja por una temporada más, por lo que se mantendrá en la disciplina de nuestro primer equipo masculino para la temporada 2026-27.

El jugador exterior formado en la universidad de San Jose State, llegó en el verano de 2025 procedente del Darussafaka Basketbol Istanbul y en su primera experiencia compaginando EuroLeague con la Liga Endesa ha disputado hasta el momento 57 partidos con unos números de 9,2 puntos, 2,6 rebotes y 3,1 asistencias para 9,9 de valoración. Moore fue una pieza clave en la consecución de la Supercopa Endesa con el que el Valencia Basket comenzó la temporada.

Un debutante con impacto en la Euroliga

Con una experiencia profesional previa de 46 partidos entre Canadá y Turquía antes de llegar a Valencia Basket, Omari Moore afrontaba el reto no solo de estrenarse en competiciones europeas, sino de hacerlo en la máxima competición continental. Y en su estreno en la EuroLeague acredita hasta el momento 9 puntos, 2,6 rebotes y 3,1 asistencias para 9,4 de valoración en algo menos de 19 minutos de juego. Unos números que mejora en la Liga Endesa, donde es el quinto jugador más valorado del equipo con 8,9 puntos con un 36% en triples, 2,6 rebotes y 2,9 asistencias para 10 créditos por partido.

Continúa el carrusel de renovaciones

La renovación de Omari Moore forma parte del proceso de construcción de un sólido proyecto que está llevando a cabo el Valencia Basket. La piedra angular es la renovación del técnico, Pedro Martínez, anunciada hace unos días.Antes, el club renovaba también a Nate Reuvers y Jaime Pradilla. El club también prolongaba el contrato recientemente del director deportivo Luis Arbajelo.

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Doble nacionalidad

Además de las grandes prestaciones de Omari Moore en la cancha y su implicación en el proyecto taronja, uno de los elementos claves que ha revalorizado al jugador estadounidense es el hecho de que tenga la doble nacionalidad. Hace unos meses debutaba con Macedonia del Norte por lo que lograba así la doble nacionalidad y dejaba de ocupar paza de extracomuitario. Un valor añadido a las muchas virtudes de un jugador que ha demostrado que puede ser determinante en muchos momentos.