Pedro Martínez mantiene dudas para el Virtus Bologna - Valencia Basket
El técnico taronja está pendiente de la evolución de tres de sus jugadores de cara a la convocatoria para la cita de Euroliga
EFE
El Valencia Basket espera poder contar con el dominicano Jean Montero y el estadounidense Kameron Taylor para visitar este viernes en la Euroliga al Virtus Bolonia pero ambos son duda para ese encuentro y su presencia dependerá de su evolución en los próximos entrenamientos.
Montero no ha participado en los dos últimos partidos del equipo, el primero en la cancha del Partizan y el segundo en la del San Pablo Burgos, por el golpe que recibió en los últimos segundos del encuentro del pasado martes ante el Olympiacos en una mano de la que fue operado en septiembre.
López-Arostegui, más difícil
Taylor sí que participó en ese choque en Belgrado pero en cambio fue baja en el partido en Burgos del domingo por molestias musculares. Mucho más complicado está que pudiera llegar al encuentro en Italia Xabi López-Arostegui, que lleva un par de semanas fuera del grupo por problemas musculares.
El Valencia Basket tiene actualmente una plantilla de 15 jugadores en la que Pedro Martíneztiene que hacer tres descartes para cada partido si todos están sanos.
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