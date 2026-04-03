Las campeonas de Copa retoman la Liga en la cancha del colista

Con la alegría todavía muy reciente tras la victoria en la Copa de la Reina el pasado domingo, el Valencia Basket retoma la Liga F Endesa este sábado 4 de abril en la cancha del Spar Gran Canaria en la jornada 26 (20:00h, Polideportivo La Paterna, Youtube FEB). Tras el dulce paréntesis copero, las de Rubén Burgos vuelven a ponerse el 'mono de trabajo' para encarar la recta final de la liga Regular. Cuando restan sólo cinco jornadas para su conclusión, el Valencia Basket es tercero con un balance de 19 victorias y 6 derrotas, a 3 triunfos del líder, el Casademont Zaragoza y a 2 del Spar Girona. Por debajo el equipo taronja tiene a Perfumerías Avenida en tercera posición con un 16-9 y a Hozono Global Jairis como cuarto con un 15-10.

Así va la Liga F Endesa / FEB

El conjunto canario se presenta como una víctima propiciatoria para que las taronja sumen el vigésimo triunfo de la competición. El Spar Gran Canaria parece abocado al descenso. Una racha de 13 derrrotas consecutivas ha hundido a las insulares en el fondo de la tabla. Son colistas con sólo 3 victorias. La plantilla del Valencia Basket muy superior a un equipo sin apenas jugadoras profesionales, debe imponer su ley para llevarse la victoria de Canarias. Sólo el hipotético cansancio por las celebraciones de Copa y el largo viaje a Canarias podrían lastrar la superioridad taronja.

Rubén Burgos recupera para este partido a Cristina Ouviña, que se perdió la Copa por unos problemas en la rodilla y será también el primer partido sin Nia Coffiey, que esta misma semana acababa su relación contractual con el Valencia Basket.

Precedentes

Este será el duodécimo enfrentamiento entre Valencia Basket y Spar Gran Canaria en LF Endesa y el combinado de Rubén Burgos se ha llevado todos ellos con un 11-0, contando con la victoria en el Roig Arena esta temporada. Atendiendo a los resultados en La Paterna ha habido cinco triunfos taronjas. El más ajustado fue un 50-56 en la temporada 21-22 y el más abultado un 69-103 con un +34 en la última visita del combinado taronja. El Valencia Basket consiguió la victoria ante Spar Gran Canaria en el Roig Arena por 83-66 en la J10 de la LF Endersa.

Cinco jornadas para el final de la liga regular

El combinado de Rubén Burgos tiene cinco jornadas para intentar acabar lo más arriba posible. La primera plaza se antoja complicada por la diferencia de tres victorias con Casademont Zaragoza. La segunda posición tampoco es nada fácil, por los dos triunfos y el average que separan de Spar Girona. Por el momento, Valencia Basket debe hacer lo que depende de sí mismo, que es ganar todos sus partidos. Primero con la visita a Spar Gran Canaria, después recibirá a Baxi Ferrol, a continuación, viajará a San Sebastián para medirse a IDK Euskotren, posteriormente recibirá a Durán Maquinaria Ensino en el Roig Arena y cerrará la fase regular con un duro viaje a Murcia contra Hozono Global Jairis.

Un equipo desmantelado

El Spar Gran Canaria de diciembre poco o nada tiene que ver con el que se presenta este fin de semana, puesto que apenas quedan jugadoras profesionales en su plantilla. Con un 3-22 a falta de cinco jornadas para el final de la liga regular, está colista y con cinco victorias por debajo del penúltimo de la clasificación. El descenso es prácticamente inevitable.

En enero, con una mala racha del equipo, Spar Gran Canaria destituyó a José Carlos Ramos e incorporaba a Pablo Melo. Semanas después anunciaban a Rafa Calvo para dirigir el banquillo. En los últimos meses han ido saliendo jugadoras profesionales como Axelle Merceron, que ha recalado en Spar Girona, Cierra Dillard, Anamaria Virjoghe, Claudia Contell, que se marchó a Estepona, o Anisha George. Solo quedan en el equipo Paula Estebas, Thiama Kamara y Reigan Richardson. Desde ese ‘desmantelamiento’ del equipo, el las que han dado minutos en la máxima categoría.

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La mejor jugadora de Spar Gran Canaria es Reigan Richardson, con un promedio de 14,4 puntos, 4,6 rebotes, 2 asistencias y 12,6 de valoración.