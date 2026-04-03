Horario y dónde ver el partido de Valencia Basket en la pista de la Virtus Bologna

La fase regular de la Euroleague llega a su momento decisivo. Cada partido cuenta, todo puede pasar. El Valencia Basket llega en buena posición a este sprint final de los últimos cuatro partidos de la Liga Regular de la máxima competición liguera pero tampoco puede despistarse. El conjunto taronja visita este viernes la complicada visita a la pista de la Virtus Bologna en un encuentro correspondiente a la jornada 35 de la máxima competición continental. La cita es este viernes 3 de abril a las 20:30 horas y podrá verse en directo por televisión a través de Movistar Deportes 2.

Las matemáticas para clasificarse para el 'play in' están en marcha. El conjunto taronja buscará volver a sumar como visitante en este torneo en una pista que históricamente se le ha dado mal y en la que nunca ha podido vencer en la Euroliga. Un triunfo no solo supondría un paso firme hacia la clasificación para los partidos eliminatorios, sino que también traería aparejado un nuevo récord taronja en su balance fuera de casa en esta competición. En el último precedente, que fue la primera vez en la que el equipo taronja visitó el Virtus Arena, triunfo blanquinegro por 87-74 con 16 puntos de Belinelli y 14 de Jordan Mickey como mejores jugadores del equipo local, mientras que Chris Jones con 20 puntos fue el mejor en el lado valenciano.

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos lo encontramos en la jornada 2 de la actual edición de la EuroLeague, en el partido que supuso el estreno en modo baloncesto del Roig Arena jugado el 3 de octubre de 2025 y donde Valencia Basket se llevó la victoria por 103-94. El conjunto taronja comienza esta jornada en la cuarta posición de la EuroLeague con un balance de 21-13.

Problemas físicos

El técnico, Pedro Martínez, ha recuperadoal dominicano Jean Montero pero en la preparación de este partido, el equipo se ha visto afectado por problemas físicos. Los aleros Kameron Taylor y Xabi López-Arostegui están descartados para el partido mientras que Braxton Key e Isaac Nogués han perdido sesiones de trabajo por un virus y su participación en el partido está en duda.

El Valencia Basket afronta la recta final de la Fase Regular de la Euroliga / Germán Caballero

Cinco partido en diez días

La expedición taronja regresará a casa tras el partido sin apenas margen para preparar su siguiente partido de Liga Endesa, el que le llevará de vuelta al Roig Arena tras tres salidas consecutivas para enfrentarse al Río Breogán el domingo 5 de abril a las 18:00 horas en un choque de la jornada 25 de la Liga Endesa. Y posteriormente comenzará una semana de triple partido. Los dos primeros, dos choques decisivos de EuroLeague en el Roig Arena ante el EA7 Emporio Armani Milan (martes 7 de abril, 20:30 horas) y el Panathinaikos AKTOR Athens (jueves 9 de abril, 20:45h). Y para cerrar una durísima semana, visita a la cancha del Unicaja en partido de la jornada 26 de la Liga Endesa que se jugará el domingo 12 de abril a las 12:30 horas.