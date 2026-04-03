El Open 3x3 crece en L’Alqueria con la llegada del MiniOpen

L’Alqueria Open 3x3 se ha convertido en uno de los torneos referencias de la modalidad, consolidándose edición tras edición con la participación de los mejores equipos de la disciplina y dejando momentos para el recuerdo. La próxima edición se disputará el mes de mayo, y llega con una importante novedad: las categorías de formación también podrán disfrutar de él a través del MiniOpen 3x3 L’Alqueria del Basket.

Los días 12 y 13 de mayo por la tarde, sirviendo de antesala del torneo principal, se celebrará este nuevo formato mini también en L’Alqueria del Basket, con cabida para jugadores y jugadoras desde sub10 hasta sub18. El 3x3 abre sus puertas por lo tanto, a todas las edades.

La fase de grupos de este torneo que organiza Valencia Basket, se disputará en las pistas interiores de la casa del baloncesto europeo de formación, mientras que las semis y la final se jugarán sobre pista oficial 3x3, en las pistas exteriores de la instalación. La fase de grupos se disputará el martes 12 de 17h a 21h mientras que los partidos de semifinales y final serán el miércoles 13 de 18h a 21h.

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La inscripción ya está abierta, y tiene un precio por equipo de 40€. Puedes completar la de tu equipo en este enlace. ¡No te pierdas el mejor baloncesto 3x3 y disfruta de la mejor experiencia junto a tus compañeros de equipo en el mejor entorno competitivo!