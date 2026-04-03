Pedro Martínez: "Vamos a luchar por acabar en el top 4"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez se mostró muy satisfecho de la importante victoria lograda en Bolonia con la que los taronja prácticamente se aseguran como mínimo jugar el play-in y dan un gran paso hacia la clasificación directa para cuartos de final de la Euroliga "somos ambiciosos y lucharemos por acabar en el top 4 al término de la Liga Regular", afirmó el técnico taronja que afirmó estar "muy contento con el resultado".

Mejoría en la segunda parte

Para Pedro Martínez la victoria ante la Virtus se fraguó "en la segunda parte. Hemos mejorado mucho en defensa, estoy contento del juego excepto en algunos momentos en los que hemos tenido problemas para defender a Edwards", resaltó el técnico para quien un factor clave fueron las "29 asistencias" logradas por sus hombres. "Estoy muy contento de cómo hemos jugado en la segunda parte, hemos luchado, hemos aumentado la efectividad en los tiros de tres, especialmente con Reuvers. En la segunda parte también hemos controlado el rebote".

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Aunque la victoria en Bolonia sitúa al Valencia Basket en una posición de privilegio para afrontar las tres últimas jornadas, Pedro Martínez no quiere que su equipo se confíe: "tenemos que seguir trabajando con la misma humildad por lograr un objetivo que para el club sería muy importante".