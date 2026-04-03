VIRTUS BOLONIA-VALENCIA BC: Reuvers da un recital en Bolonia y mete al Valencia Basket virtualmente en el play-in

El Valencia Basket sumó una nueva victoria, la 22 en la Euroliga tras superar a domicilio a la Virtus de Bolonia por 81-94. Un triunfo que mete virtualmente a los de Pedro Martínez como mínimo en el play-in y que les permite afrontar con confianza las tres últimas jornadas de la Fase Regular en las que lucharán por 'librarse' de esa eliminatoria previa que disputarán los equipos situados entre el 7 y el 10º y clasificarse de forma directa para los cuartos de final, un privilegio reservado a los 6 primeros clasificados. Con esta victoria el Valencia Basket se afianza entre los cuatro primeros y da un gran paso hacia el objetivo de clasificarse en el top 4.

Recital de Nate Reuvers

Los taronja, liderados por un Nate Reuvers que firmó su mejor actuación con el Valencia Basket, con paciencia y concentración, fueron imponiendo su juego y su mejor efectividad exterior para llevarse un partido vital. Reuvers acabó el partido con unos números de escándalo: 33 puntos anotados y 44 de valoración con 7 de 8 en tiros de 3, 5 de 5 en tiros de 3 y 4 de 5 en tiros libres, además de capturar 10 rebotes. Una actuación que llevó al Valencia Basket a la victoria.

Thompson, Montero, Moore, Costello y Sako formaban el primer quinteto taronja del partido. Niang lograba la primera canasta tras un mate para la Virtus pero Costello respondía con un triple. Enlasa primeras acciones ambos equipos exhibían acierto en ataque con la Virtus optando más por canastas cerca del aro y el Valencia Basket buscando el tiro exterior (8-7 min. 3). Pedro Martínez iniciaba el carrusel de cambios y entraban Pradilla y Badio y poco después de Larrea, Puerto... Los taronja perdían efectividad ofensiva, los triples no entraban y los italianos aprovechaban par lograr las primeras ventajas (12-7 min. 4) tras un parcial de 6-0. La Virtus sacaba mayor provecho de ataques rápidos que descolocaban a la defensa taronja.

Reuvers fue la estrella del partido / Matteo Marchi/Virtus Bologna

Badio rompía la sequía con un triple que daba aire a los de Pedro Martínez. Reuvers también metía de tres y en un suspiro, los taronja le daban la vuelta al marcador, devolviendo el parcial de 6-0 a su rival (12-13, min. 6). Dos tiros libres daban de nuevo la ventaja simbólica de 1 punto a la Virtus. El triple ahora funcionaba y se convertía en la principal arma taronja. Reuvers, en estado de gracia, metía dos triples casi consecutivos y el Valencia Basket se escapaba (14-20min. 8). Jakovljevic pedía tiempo muerto. El parón surtía efecto para los italianos que se acercaban de nuevo (18-20). Con 20-22 finalizaba el primer cuarto.

Igualdad en el segundo cuarto

En el segundo cuarto al Valencia Basket le costó estrenar su marcador, de nuevo faltaba inspiración ofensiva y la Virtus aprovechaba para volver a ponerse por delante (24-22) con rápidas transiciones ofensivas. Reuvers, de nuevo, el más inspirado en ataque, era el encargado de convertir la primera canasta para los taronja en el segundo acto y con cuatro puntos consecutivos, el ala-pívot estadounidense devolvía la ventaja a los de Pedro Martínez (24-26). El partido entraba en una fase de intercambio de canastas sin que ninguno de los dos equipos se destacase en el marcador.

El Valencia Basket logra una victoria de gran valor / Matteo Marchi/Virtus Bologna

Una falta de Puerto sobre Alston le daba tres tiros al base estadounidense que aprovechaba para estirar la renta italiana a 5 puntos (35-30). Pedro Martínez volvía a meter en la cancha a Reuvers buscando un revulsivo para un ataque que de nuevo estaba atascado. Una canasta de Vidoza que ponía el 37-30 motivaba el tiempo muerto del técnico taronja. De nuevo Reuvers, con otro triple, rompía la mala dinámica del Valencia Basket. El estadounidense continuaba con su particular exhibición y en el ataque siguiente lograba un 2+1 apretando el marcador (39-36) a falta de 2 minutos para el descanso.

El juego taronja recuperaba alegría y un contraataque que arrancaba de manos, ¡cómo no! de Reuvers, lo culminaba Montero y Moore rubricaba un 0-7 para los taronja que volvía a ponerlos por delante (39-40). El mal porcentaje de acierto en los tiros libres volvía a penalizar una vez más a los taronja impidiendo que se destacasen en el marcador.

Costello, con el defensor encima lograba un triple imposible en el último segundo del cuarto que permitía al Valencia Basket irse al descanso con ventaja 43-44.

Despegue en el tercer cuarto

Reuvers saltaba a la cancha dispuesto a continuar su exhibición y anotaba la primera canasta del tercer cuarto. Montero, con un ataque rápido se unía a Reuvers que volvía a anotar, imparable, otras dos canastas consecutivas. Al estadounidense le entraba todo (50-55 min. 23). El ritmo se aceleraba y eso favorecía al Valencia Basket, acostumbrado a jugar con posesiones cortas. Aun así, la Virtus mantenía la serenidad ofensiva y con un buen control del rebote lograba mantener el partido en la senda de la igualdad.

Los taronja hacían daño desde fuera. Badio también sumaba desde el triple, mientras la Virtus seguía adoleciendo de un acierto exterior que no encontraba. El Valencia Basket, paso a paso, iba adueñándose del partido sacando rédito de su mejor ataque. Un triple de de Larrea daba 9 puntos de ventaja a los taronja (57-66). El propio de Larrea, que ahora relevaba a Reuvers como estilete ofensivo, con otro triple por primera vez lograba que los taronja alcanzasen los 10 puntos de ventaja (59-69). Con 63-71 finalizaba un fructífero tercer cuarto para el Valencia Basket.

Los taronja ganaban confianza, ahora llevaban las riendas, ponían en más aprietos a su rival en defensa y en ataque, con un Reuvers sobresaliente, se mostraban muy efectivos. Los minutos corrían y el Valencia Basket seguía dominando el partido (67-78 min. 34). El Valencia Basket seguía incrementando su ventaja e imponía su superioridad. A falta de 3 minutos los taronja ya ganaban por 14 puntos (74-88). La Virtus ya nada podía hacer para frenar la máquina taronja que se imponía 81-94.

Ficha Técnica:

Estadísticas completas en este enlace.

81. Virtus Bolonia (20+23+20+18): Edwards (26), Vildoza (5), Niang (12), Alston Jr. (10) y Diouf (6) - cinco inicial- Samilagic (2), Hackett (1), Ferrari (3), Morgan (8), Diarra (4) y Jallow (-).

94. Valencia Basket (22+22+27+23): Thompson (2), Montero (11), Moore (7), Costello (6) y Sako (6) -cinco inicial- Badio (15), Reuvers (33), Pradilla (5), Puerto (3), De Larrea (6), Key (-)

Árbitros: Ilija Belosevic, Olegs Latisevs y Sergio Silva.

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 35 de la Euroliga disputado en el Virtus Arena.