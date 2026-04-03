El Valencia Basket refuerza el liderato y sigue invicto

La Liga U, competición organizada por la ACB, la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes, que debuta esta temporada, entra en su recta final y el calendario se aprieta. El filial del Valencia Basket logró este jueves una importante y emocionante victoria ante el Lleida por 92-94 y refuerza así su liderato y dominio absoluto en el Grupo B. Los taronja lograron la novena victoria consecutiva en un partido de infarto que se decidió en la prórroga. El Valencia Basket es líder indiscutible del Grupo B con 9 victorias y 0 derrotas.

Lanzado hacia el play-in

Con esta victoria el Valencia Basket da otro paso de gigante hacia la clasificación para el play-in que le permitiría luchar por meterse en la Final a 6 de la competición. Los taronja, como líderes del Grupo B se medirían al sexto clasificado del Grupo A en la eliminatoria. Tras quedarse fuera del Grupo A en la primera fase, el Valencia Basket está haciendo una brillante segunda fase en el grupo B.

Clasificación del Grupo B / Liga U

El calendario se intensifica en esta recta final y este mismo sábado 4 de abril el Valencia Basket vuelve a la acción, esta vez en casa recibiendo en la Fonteta a las 12:30 horas a Bilbao Basket en la jornada 12 y el lunes 6 visitará al Girona en la jornada 13.

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Ante el Amara Lleida destacaron Jorge Carot, con 17 puntos, Ilan Laville, con 16; Tomas Talcis, con 16 y Álex Blanco, con 13. Estadísticas completas en este enlace.