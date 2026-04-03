Virtus Bologna - Valencia Basket, la Euroliga, en vivo

La Euroliga entra en la recta final de la Fase Regular con todo por decidir y con el Valencia Basket muy bien posicionado para acceder a la siguiente fase. Sólo falta 'rematar' la faena en las cuatro jornadas que quedan por disputarse. El primero de los cuatro exámenes finales para los taronja será este viernes 3 de abril en la cancha de la Virtus de Bolonia (20:30h, Virtus Arena, Movistar Deportes 2).

El Valencia Basket llega a esta jornada 35 (la liga regular consta de 38), situado en las posiciones de privilegio de la tabla, cuartos clasificados con 21 triunfos y 13 derrotas y por tanto, entre los 6 primeros, las plazas que dan acceso directo a los cuartos de final. Los clasificados entre el 7 y el 10 (inclusives), disputarán el play-in, una eliminatoria previa de la que saldrán los otros 2 equipos que se unirán a los 6 primeros en cuartos de final. El resto, dirá adiós a la competición. Los taronja, tras firmar hasta ahora, una Euroliga brillante, tienen en su mano la clasificación directa. Si ganan este viernes en Bolonia ante una Virtus que ya no tiene opciones de clasificación, darán un paso de gigante hacia un objetivo histórico para el club.

Omari Moore, uno de los taronja más destacados en los últimos partidos. / Eduardo Ripoll

Una cancha que se le da mal al Valencia Basket

Será la quinta ocasión en la que Valencia Basket visite la pista de la Virtus Bologna, la tercera en la que se midan en la máxima competición continental. Y de los cuatro partidos disputados hasta la fecha, solo salió victorioso el Valencia Basket (Eurocup, 2021-2022). Los taronja nunca han ganado a domicilio a los italianos en la Euroliga. En el último precedente, que fue la primera vez en la que el equipo taronja visitó el Virtus Arena, se cerró con triunfo blanquinegro por 87-74.

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El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos lo encontramos en la jornada 2 de la actual edición de la EuroLeague, en el partido que supuso el estreno en modo baloncesto del Roig Arena jugado el 3 de octubre de 2025 y donde Valencia Basket se llevó la victoria por 103-94.

¡Cerramos este directo por hoy! Este fin de semana volverá la Liga Endesa para el Valencia Basket el domingo a partir de las 18:00. Buenas noches y hasta la próxima.

ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN DE LA EUROLIGA: EL VALENCIA BASKET DA UN PASO IMPORTANTÍSIMO HACIA LOS PLAYOFFS Consulta la clasificación de la Euroliga: Así está el Valencia Basket

Evidentemente el nombre del partido es Nate Reuvers, que ha logrado su mejor anotación histórica en la Euroliga. El taronja deja una tarjeta de; 33 puntos, 10 rebotes y 5 de 5 en triples.

📍 VIRTUS BOLOGNA 81–94 VALENCIA BASKET ⌚️ 4Q: 00:00 📰 ¡FINAAAAAL EN EL VIRTUS ARENA! ¡VICTORIA DE VALENCIA BASKET!

📍 VIRTUS BOLOGNA 79–90 VALENCIA BASKET ⌚️ 4Q: 01:30 📰 Triple de Bologna para maquillar el resultado.

📍 VIRTUS BOLOGNA 74–90 VALENCIA BASKET ⌚️ 4Q: 02:00 📰 Dos tiros libres de Reuvers

📍 VIRTUS BOLOGNA 74–88 VALENCIA BASKET ⌚️ 4Q: 03:00 📰 ¡TRIIIIIIIIIPLE DE PUEEEEEEEEERTO! ¡SE ACABÓ!

📍 VIRTUS BOLOGNA 74–85 VALENCIA BASKET ⌚️ 4Q: 03:21 📰 ¡TRIIIIIIIIIPLE DE MONTERO!

📍 VIRTUS BOLOGNA 72–82 VALENCIA BASKET ⌚️ 4Q: 04:15 📰 Pues dos más para Badio que mantiene el +10.