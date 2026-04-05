Luis Casimiro: "El proyecto del Valencia Basket no ha dejado de crecer"

Luis Casimiro, entrenador que pasó por el banquillo del Valencia Basket entre los años 2000 y 2002 recordó con cariño su etapa en el club y resaltó la evolución de la entidad en todos estos años. Una evolución de la que afirmó sentirse participe en sus inicios: "Cuando llegué al Valencia Basket, hicimos una transición de un equipo familiar liderado por Miki Vukovic, donde todo funcionaba de forma amigable y familiar y, creamos una estructuras, dimos pasos para hacer un club más profesional. Me siento satisfecho porque en esa época, por ejemplo, creamos una salda de fisio, y una sala de pesas para los jugadores, fuimos creando estructuras, construyendo un equipo más profesional y desde entonces, el proyecto no ha parado de creer. La ambición de la familia Roig sigue intacta, me alegro de que a Valencia le vaya bien, de que tenga esta gran instalación. Por la relación que tengo con Pedro Martínez, por la ciudad, por el club, estoy contento. Ver esta maravilla (el Roig Arena) dice mucho de la idea que tiene el club de crecimiento". Al término del partido, Juan Roig saludó con cariño al ahora técnico del Breogán y ambos charlaron animadamente en la cancha.

Demasiados errores

Luis Casimiro, lamentó las pérdidas y los fallos de su equipo en la derrota ante el Valencia Basket y las definió como uno de los elementos clave para no haber podido recortar la diferencia y tener opciones reales de victoria.

"Hemos jugado un buen partido, hemos competido bien pero cuando mejor estábamos, hemos cometido errores que no debemos cometer y les hemos dado cierta facilidad. Los fallos nos han impedido seguir compitiendo", destacó Casimiro en rueda de prensa.

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Aun así, valoró la imagen de su equipo y confió en mantenerla hasta el final de temporada: "Ojalá el vernos jugar en esta cancha, contra un equipo de Euroliga y competir de tú a tú nos sirva para adquirir mayor confianza. Tenemos que ser ambiciosos en el trabajo diario".