Pedro Martínez: "Ha sido una victoria coral, hemos jugado concentrados"

Pedro Martínez se mostró muy satisfecho de la actuación de sus jugadores ante el Río Breogán en un partido en el que de nuevo la actuación coral del equipo taronja fue determinante: "El equipo ha estado muy concentrado, ha respetado al rival en todo momento, todas las cosas que habíamos propuesto antes del partido, los jugadores han estado por la labor, las ham cumplido. Eso es el primer paso para ganar, respetar al rival y jugar concentrados. Nos hemos enfrentado a un buen equipo que está haciendo una buena temporada, han tirado muy bien de 3, han anotado 10 de 21 triples y eso no es casualidad".

El técnico resaltó que había sido una "victoria coral" y resaltó el reparto de minutos y puntos entre todos los jugadores. Sólo se quedó sin anotar Isaac Nogués, algo que Pedro Martínez considera lógico por el estilo de juego del exterior español: "Todos han participado de la victoria incluido Isaac Nogués que ha hecho muy buen trabajo. Tiene unas características muy claras no es un jugador para anotar, genera para que otros tiren, es un grandísimo pasador, defensor y reboteador, no tiene que tirar, tambpo lo hace en los entrenos, es eficiente en otras facetas, puede jugar muy bien sin anotar y sin tirar y eso hay que valorarlo. Nos ha ayudado mucho".

Juan Roig felicita a Pedro Martínez tras el partido / Fernando Bustamante

Regreso de Taylor

Sobre la reaparición de Kameron Taylor que se había perdido las últimas 5 jornadas de Liga por lesión, Pedro Martínez resaltó: "Con Kameron hemos cumplido lo que nos han indicado, los servicios médicos, como no estamos entrenando, que tenga una entrada progresiva y hoy lo ha hecho con buenas sensaciones".

Sobre López-Arostegui y de Larrea, los otros dos lesionados, se mostró más pesimista: "No contamos con ellos para los próximos partidos. La ausencia de Neal Sako sí ha sido por decisión técnica, por cupos, tenía que descartar a un comunitario".

Sobre la aportación de Yankuba Sima, Martínez analizó: "Es un chico muy querido en el equipo, y se ha notado, sus compañeros le han buscado, queriéndole poner en una dinámica competitiva y eso es bonito, que los jugadores se ayuden entre ellos. Yankuba está entrenando bien, sé lo que puede dar y es cierto que está un poco fuera de ritmo porque le falta competición pero estamos contentos con él. Le pasa un poco lo mismo que a Nogués, al final tienen que esperar su oportunidad. En el juego interior no hemos tenido muchas lesiones y eso ha hecho que Yankuba tenga menos opciones. Me gusta dar continuidad a los jugadores y por eso, cuando no hay lesionados, lo tiene más complicado".

Semana clave en Euroliga

Sobre la dura y apasionante semana que le espera al Valencia Basket con la doble jornada de Euroliga en casa frente a Milan y Panathinaikos, Martínez resaltó: "Vamos día a día desde ya vamos a pensar solo en Milán, es un excelente equipo, tiene jugadores veteranos y expertos, están jugando bien, va a ser un partido muy difícil".

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Sobre los objetivos en la Euroliga afirmó: "El play-in no es matemático pero lo tenemos en la mano, lo siguiente es jugar el playoff y aún puede haber un objetivo más que sería ser top 4 que estaría muy bien. Vamos paso a paso. Tenemos que estar tranquilos, queda poco de Liga Regular, tres partidos, todos se juegan mucho en estos partidos. Hay que ir partido a partido pero casi cuarto a cuarto".