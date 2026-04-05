Reuvers, MVP indiscutible, bate un récord en la Euroliga y en la historia del Valencia BC

Fue sin duda, el mejor del partido y... el mejor de toda la jornada 35 de la Euroliga. Nate Reuvers hizo historia en el Valencia Basket el viernes 3 de abri ante la Virtus de Bolonia, en un partido en el que el estadounidense lidereró la victoria taronja. Un partido que ya quedará para siempre en los hitos históricos de la carrera deportiva de Reuvers como jugador del Valencia Basket. Una actuación que le ha valido la designación como jugador más valioso de la jornada. Más que merecido.

Récord en la Euroliga

Reuvers dio todo un recital para terminar con un PIR récord del club de 44 —el más alto de cualquier jugador de la EuroLeague esta temporada— y llevándose el premio MVP de la jornada 35 en el proceso. Los 44 de valoración de Reuvers son todo un récord en la Euroliga.

Reuvers llevó al Valencia a una victoria fuera de casa por 81-94 sobre Virtus Bologna con 33 puntos, también un nuevo récord del club, anotando 7 de 8 tiros de dos puntos, 5 de 5 triples y 4 de 5 tiros libres. Añadió 10 rebotes, 1 robo, 1 tapón y 4 faltas provocadas. Su PIR de 44 superó el anterior récord PIR del club de 42 establecido por Bojan Dubljevic en una victoria fuera de casa por 98-100 en la prórroga contra el Fenerbahce Beko Estambul el 27 de diciembre de 2019. Reuvers fue nombrado MVP de la Ronda por primera vez en su carrera, convirtiéndose en solo el segundo jugador del Valencia en lograrlo esta temporada después de Jean Montero (PIR de 38, Jornada 27).

Reuvers fue el máximo anotador de la jornada con 33 puntos. Kendrick Nunn, del Panathinaikos AKTOR Athens, sigue siendo el máximo anotador de la competición con 19,6 puntos por partido.

Otros jugadores destacados de la jornada

Dzanan Musa llevó al baloncesto de Dubái a una victoria por 101-91 sobre el AS Mónaco en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, terminando con 35 puntos con 3 de 5 tiros de dos puntos, 5 de 7 triples y 4 de 4 tiros libres. Sumó 10 asistencias para completar su primer doble-doble en la EuroLiga, junto con 4 rebotes, 1 robo, 1 tapón y 2 faltas para un PIR de 38.

Nadir Hifi logró un PIR de 34 en la victoria en casa de Paris Basketball por 103-93 sobre EA7 Emporio Armani Milan, terminando con 25 puntos con 5 de 6 tiros de dos puntos, 3 de 7 triples y 6 de 8 tiros libres, además de 4 rebotes, 3 asistencias, 4 robos y 9 faltas.

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Codi Miller-McIntyre del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade y Facu Campazzo del Real Madrid completan las mejores actuaciones individuales de la jornada, con un PIR de 30 cada uno. Miller-McIntyre anotó 24 puntos con 4 de 7 tiros de dos puntos, 5 de 8 triples y 1 de 1 tiros libres, además de 4 rebotes, 9 asistencias y 5 faltas, en una derrota en casa contra el Partizan Mozzart Bet Belgrade. Campazzo anotó 21 puntos con 3 de 3 triples, 3 rebotes, 9 asistencias, 2 robos y 3 faltas en una derrota fuera de casa contra Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz.