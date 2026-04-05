Liga U
El Valencia Basket logra la décima victoria consecutiva y sigue invicto
Los taronja superan al Bilbao Basket en la Fonteta y refuerzan el liderato del Grupo B
El filial del Valencia Basket sigue intratable en la Liga U. Este sábado 4 de abril lograba su décima victoria consecutiva tras superar al Bilbao Basket en la Fonteta por un emocionante 84-82. De nuevo el partido se resolvió a favor de los taronja en los últimos instantes. Con este triunfo el Valencia Basket suma su décimo triunfo consecutivo en el Grupo B de la competición y da otro gran paso hacia los play-in. Los taronja venían de ganar a domicilio tras una prórroga al Lleida por 92-94.
El calendario no da tregua y el Valencia Basket volverá a jugar este lunes 6 de abril en la Fonteta, a las 17:00 horas, esta vez ante el Girona.
Ante el Bilbao Basket, Jorge Carot volvió a liderar al Valencia Basket con 19 puntos anotados y 20 de valoración personal. También destacó Guillem Tazo con 15 puntos. Estadísticas completas en este enlace.
Líderes indiscutibles
Con esta nueva victoria, el Valencia Basket refuerza todavía más su liderato en el Grupo B de la Liga U, competición reservada a jugadores sub'22 que debuta esta temporada y que está organizada por la Federación Española de Baloncesto, la ACB y el Consejo Superior de Deportes. El Valencia Basket es líder indiscutible con 10 victorias y ninguna derrota y se mediría en el play-in al sexto clasificaco del grupo A en busca de una plaza en la Final Six.
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