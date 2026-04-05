El Valencia Basket logra la décima victoria consecutiva y sigue invicto

El filial del Valencia Basket sigue intratable en la Liga U. Este sábado 4 de abril lograba su décima victoria consecutiva tras superar al Bilbao Basket en la Fonteta por un emocionante 84-82. De nuevo el partido se resolvió a favor de los taronja en los últimos instantes. Con este triunfo el Valencia Basket suma su décimo triunfo consecutivo en el Grupo B de la competición y da otro gran paso hacia los play-in. Los taronja venían de ganar a domicilio tras una prórroga al Lleida por 92-94.

El calendario no da tregua y el Valencia Basket volverá a jugar este lunes 6 de abril en la Fonteta, a las 17:00 horas, esta vez ante el Girona.

Ante el Bilbao Basket, Jorge Carot volvió a liderar al Valencia Basket con 19 puntos anotados y 20 de valoración personal. También destacó Guillem Tazo con 15 puntos. Estadísticas completas en este enlace.

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Clasificación del Grupo B / Liga U

Líderes indiscutibles

Con esta nueva victoria, el Valencia Basket refuerza todavía más su liderato en el Grupo B de la Liga U, competición reservada a jugadores sub'22 que debuta esta temporada y que está organizada por la Federación Española de Baloncesto, la ACB y el Consejo Superior de Deportes. El Valencia Basket es líder indiscutible con 10 victorias y ninguna derrota y se mediría en el play-in al sexto clasificaco del grupo A en busca de una plaza en la Final Six.