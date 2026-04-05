Final | Valencia Basket impone su ley ante Breogán

El regreso a casa siempre supone un alivio, pero para Valencia Basket será también una prueba de resistencia. El equipo taronja recibe este domingo al Río Breogán en la jornada 25 de la Liga Endesa, en un contexto marcado por el desgaste físico, las bajas y la exigencia competitiva de una semana que puede definir buena parte de sus aspiraciones. Tras un triunfo trabajado en Euroliga en Bolonia, el conjunto valenciano encara su segundo partido en apenas 43 horas con la obligación de mantener el ritmo en la competición doméstica, donde ocupa una sólida segunda posición (18-6).

Un calendario asfixiante que exige máxima concentración

El triunfo europeo ha reforzado la moral del grupo, pero también ha reducido al mínimo el margen de preparación. La acumulación de partidos obliga al equipo a dosificar esfuerzos sin perder intensidad, algo que se antoja clave ante un rival que llegará con más descanso y energía. La gestión del físico será determinante, especialmente teniendo en cuenta las ausencias de Xabi López-Arostegui y Kameron Taylor, además de la duda de Isaac Nogués.

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Este encuentro no solo es importante por la clasificación, sino porque abre una serie de tres partidos consecutivos en casa antes de cerrar la semana con una exigente visita a Málaga. En ese contexto, hacerse fuerte como local no es una opción, sino una necesidad estratégica.

ASÍ QUEDA LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA ENDESA Así está la clasificación de la Liga Endesa

📰 Gran partido colectivo de Valencia Basket que suma una nueva victoria en Liga Endesa. Hasta cuatro jugadores taronja alcanzaron los dobles dígitos en anotación: Montero: 19 puntos y 6 asistencias Badio: 14 puntos y 5 asistencias Pradilla: 11 puntos y 12 rebotes Kam Taylor: 11 puntos

📍 VALENCIA BASKET 103–88 RÍO BREOGÁN ⌚️ 4Q: 00:00 📰 ¡FINAAAAAAAAAAL EN EL ROIG ARENA!

📍 VALENCIA BASKET 103–88 RÍO BREOGÁN ⌚️ 4Q: 00:02 📰 ROBO Y MATE DE SIMA

📍 VALENCIA BASKET 103–88 RÍO BREOGÁN ⌚️ 4Q: 00:40 📰 ¡2+1 para SIMA!

📍 VALENCIA BASKET 101–88 RÍO BREOGÁN ⌚️ 4Q: 02:00 📰 Anota Mavra para seguir recortando.

📍 VALENCIA BASKET 101–85 RÍO BREOGÁN ⌚️ 4Q: 02:15 📰 Dos más para Valencia Basket desde la linea de libres. Anotó Montero que pone el marcador por enicma de la centena una vez más.

📍 VALENCIA BASKET 99–85 RÍO BREOGÁN ⌚️ 4Q: 02:45 📰 ¡MAAAAAAAAAAAAAATE DE COSTELLO!

📍 VALENCIA BASKET 97–85 RÍO BREOGÁN ⌚️ 4Q: 03:00 📰 Lo vuelve a parar Luis Casimiro