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Final | Valencia Basket impone su ley ante Breogán

La Liga Endesa vuelve al Roig Arena este domingo desde las 18:00 horas con un duelo entre Valencia Basket y Río Breogán. Sigue el partido en directo con SUPER

Darius Thompson en una acción en el Roig Arena durante el Valencia Basket - Río Breogán

Darius Thompson en una acción en el Roig Arena durante el Valencia Basket - Río Breogán / Fernando Bustamante

Iván Carsí

Iván Carsí

El regreso a casa siempre supone un alivio, pero para Valencia Basket será también una prueba de resistencia. El equipo taronja recibe este domingo al Río Breogán en la jornada 25 de la Liga Endesa, en un contexto marcado por el desgaste físico, las bajas y la exigencia competitiva de una semana que puede definir buena parte de sus aspiraciones. Tras un triunfo trabajado en Euroliga en Bolonia, el conjunto valenciano encara su segundo partido en apenas 43 horas con la obligación de mantener el ritmo en la competición doméstica, donde ocupa una sólida segunda posición (18-6).

Un calendario asfixiante que exige máxima concentración

El triunfo europeo ha reforzado la moral del grupo, pero también ha reducido al mínimo el margen de preparación. La acumulación de partidos obliga al equipo a dosificar esfuerzos sin perder intensidad, algo que se antoja clave ante un rival que llegará con más descanso y energía. La gestión del físico será determinante, especialmente teniendo en cuenta las ausencias de Xabi López-Arostegui y Kameron Taylor, además de la duda de Isaac Nogués.

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Este encuentro no solo es importante por la clasificación, sino porque abre una serie de tres partidos consecutivos en casa antes de cerrar la semana con una exigente visita a Málaga. En ese contexto, hacerse fuerte como local no es una opción, sino una necesidad estratégica.

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