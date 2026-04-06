Horario y dónde ver el Valencia Basket-EA7 Emporio Armani Milan

Gran noche europea por delante para el Roig Arena con el partido del Valencia Basket ante el EA7 Emporio Armani Milan. Un reto complicado para los de Pedro Martínez en la jornada 36 de la Euroleague. La cita es este martes 7 de abril a las 20:30 horas. Encuentro que podrá verse en directo a través de Movistar+ Deportes. El conjunto valenciano llega a la mitad de una serie de cinco partidos en diez días para medirse a un rival que históricamente se le ha dado mal en València (balance de 2-4 favorable al cuadro italiano) pero al que ganó en el último choque entre estos equipos en la Fonteta y donde aguantó la reacción local para llevarse el triunfo en el partido de la primera vuelta con un triple de Jean Montero. El conjunto taronja comienza esta jornada en la cuarta posición de la EuroLeague con un balance de 22-13.

Tras haber conseguido ya su mejor temporada regular en Euroleague, el equipo taronja sigue soñando con el apoyo de su afición para buscar un triunfo que le permitiría sellar de manera matemática su billete virtual para el play-in y dar un importante paso adelante en la pelea por mantenerse entre los seis primeros clasificados que evitan esa eliminatoria previa al Playoff. La buena noticia en la enfermería es la incorporación gradual al equipo de Kameron Taylor, que ya pudo participar con minutos limitados en el partido del domingo ante Río Breogán, aunque Sergio De Larrea se ha unido a Xabi López-Arostegui como baja confirmada para los tres partidos de esta semana.

El EA7 Emporio Armani Milan, rival para este encuentro, llega para visitar por primera vez el Roig Arena sin margen de error para apurar sus opciones de clasificarse para el play-in tras ganar sus últimos tres partidos como local y competir hasta el final en las pistas del Fenerbahçe Beko Istanbul y el AS Monaco. Su derrota de la semana pasada en la cancha del Paris Basketball por 103-93 le colocó en la 13ª posición con un 17-18 en su casillero. En su partido del domingo se impuso al Reggio Emilia por 80-76 en un choque en el que mantuvo las ausencias de Bryan Dunston y Diego Flaccadori por lesiones en la mano izquierda, mientras que el entrenador Poeta dio descanso por la normativa de la liga italiana a Devin Booker y a Nate Sestina. El ala-pívot, que comenzó la temporada siendo campeón de la Supercopa Endesa con Valencia Basket, ha estado alejado de las pistas buena parte de la temporada por una lesión en el tríceps pero recientemente ha podido volver a disponer de minutos.

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Darius Thompson en una acción en el Roig Arena durante el Valencia Basket - Río Breogán / Fernando Bustamante

Cinco partidos en diez días

El Valencia Basket repite en el Roig Arena para llegar al ecuador de una recta de cinco partidos en diez días que comenzó con un triunfo en la pista de la Virtus Bologna el viernes 3 con un resultado de 81-94 y que siguió con una victoria como local ante el Río Breogán en la Liga Endesa por 105-88 en la tarde del domingo 5. Poco más de 48 horas después de la bocina final del partido ante los lucenses, los hombres de Pedro Martínez regresan a una pista por la que también pasará en esta jornada doble el Panathinaikos AKTOR Athens (jueves 9 de abril, 20:45h) en el último partido de la fase regular de la EuroLeague en el Roig Arena. Y para cerrar esta durísima semana que empieza mañana, visita a la cancha del Unicaja en partido de la jornada 26 de la Liga Endesa que se jugará el domingo 12 de abril a las 12:30 horas.