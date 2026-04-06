El playoff de la Euroliga pasa por el Roig Arena

El Valencia Basket afronta una semana europea que puede ser histórica con dos jornadas de Euroliga y ambas en el Roig Arena, en las que los taronja buscarán la clasificación directa para los cuartos de final de la máxima competición europea. Algo que supondría un éxito mayúsculo para los taronja. Los de Pedro Martínez que virtualmente como mínimo, y a falta de 3 jornadas para que acabe la Fase Regular, ya tienen en su mano prácticamente asegurada la clasificación para el play-in, ahora lucharán por clasificarse para el playoff y por tanto eludir la eliminatoria previa.

Al alcance tienen también no sólo la clasificación directa para cuartos, sino además, hacerlo como cabezas de serie, es decir, acabar entre los cuatro primeros. El sueño es cada vez más real y los de Pedro Martínez, con el apoyo de su afición, esta semana pueden hacer historia.

Así va la clasificación / Euroliga

Milan, primer examen

Este martes 7 de abril el Valencia Basket afronta el primero de los tres exámenes finales. Será en el Roig Arena ante el EA7 Emporio Armani Milan este martes (20:30h, Movistar+ Deportes). 48 horas más tarde, el jueves 9 en el mismo escenario recibirán al Panathinaikos (20.45 horas). Tras estas dos jornadas en casa, los taronja cerrarán la Fase Regular visitando al Dubai en la última jornada.

Entre los cuatro primeros

El Valencia Basket llega la jornada 36 en la cuarta posición de la Euroliga con un balance de 22-13 con dos victorias de ventaja sobre el séptimo, que es precisamente el conjunto griego, con el que se verá las caras en la penúltima jornada. Además, cuenta con cuatro partidos de ventaja sobre el undécimo equipo, el Maccabi Tel Aviv, que todavía tiene una jornada pendiente contra el Hapoel Tel-Aviv. Para eludir el play-in y clasficarse de forma directa para los playoff de cuartos de Final el Valencia Basket necesita clasificarse entre los 6 primeros. Además, si finaliza entre los cuatro primeros, es decir si mantiene la posición que ahora ocupa, los taronja tendrán el factor cancha a favor en la eliminatoria de cuartos.

El Emporio Armani Milan abre la última trilogía para los taronja en la Fase Regular en un partido que se presenta apasionante ya que los italianos también se juegan mucho en el Roig Arena. Llegan sin margen de error para apurar sus opciones de clasificarse para el play-in tras ganar sus últimos tres partidos como local y competir hasta el final en las pistas del Fenerbahçe Beko Istanbul y el AS Monaco. Su derrota de la semana pasada en la cancha del Paris Basketball por 103-93 le colocó en la 13ª posición con un 17-18 en su casillero. Aún siguen soñando por clasificarse entre los 10 primeros y alcanzar el play-in.

Los pupilos de Giuseppe Poeta encadenan cuatro derrotas consecutivas lejos de Milán, y es que no ganan a domicilio desde principios del mes de febrero en la visita al Asvel Basket (76-77).

Sin de Larrea ni López-Arostegui

Pedro Martínez podrá contar con Kameron Taylor que ya reapareció el domingo ante el Río Breogán en la Liga Endesa pero mantiene las bajas de Sergio de Larrea y Xabi López-Arostegui. Por tanto, sólo tendrá que hacer un descarte para completar la lista de 12 convocados.

En el partido el Valencia Basket se reencontrará con Nate Sestina, jugador que empezó la temporada con el conjunto taronja para fichar hace unos meses por el Milán. En el último partido de la liga italiana este fin de semana ante el Reggio Emilia en el que el Milan se impuso por 80-76 el rival del Valencia Basket no pudo contar con Bryan Dunston y Diego Flaccadori por lesiones en la mano izquierda.

Continúa el carrusel de partidos para los taronja

Valencia Basket repite en el Roig Arena para llegar al ecuador de una recta de cinco partidos en diez días que comenzó con un triunfo en la pista de la Virtus Bologna el viernes 3 con un resultado de 81-94 y que siguió con una victoria como local ante el Río Breogán en la Liga Endesa por 105-88 en la tarde del domingo 5. Poco más de 48 horas después de la bocina final del partido ante los lucenses, los hombres de Pedro Martínez regresan a una pista por la que también pasará en esta jornada doble el Panathinaikos AKTOR Athens (jueves 9 de abril, 20:45h) en el último partido de la fase regular de la EuroLeague en el Roig Arena. Y para cerrar esta durísima semana que empieza el martes, visita a la cancha del Unicaja en partido de la jornada 26 de la Liga Endesa que se jugará el domingo 12 de abril a las 12:30 horas.

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos fue el partido de la primera vuelta, disputado el 23 de octubre de 2025 dentro de la jornada 6 y acabó con victoria valenciana por 100-103.

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Un equipo 'coral'

El equipo italiano es un claro ejemplo de coralidad como la mejor expresión de la calidad de su plantilla. El EA7 Emporio Armani Milan no tiene a ningún jugador en el Top-20 de la clasificación de valoración. Su jugador más valorado, Zach Leday, ocupa el puesto 21 con 15,2 créditos. Pero es el único equipo de la EuroLeague que tiene a siete jugadores con 10+ créditos de valoración en su plantilla activa: el citado Leday, Josh Nebo (14,8), Shavon Shields (12,5), Marko Guduric (11,5), Leandro Bolmaro (11,1), Quinn Ellis (10,8) y Armoni Brooks (10,4).