El Valencia Basket 3x3 inicia su camino internacional en la Superleague Pro Final de París

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 inició la aventura internacional en 2026 con la disputa de la Superleague Pro Final en París (4-5 de abril), una exigente cita que reunió a algunos de los mejores equipos del panorama mundial, como Liman o Amsterdam Rabobank, y en la que estaban en juego dos plazas para el Masters de Ámsterdam del circuito World Tour. El conjunto taronja, con un nuevo roster enfocado hacia los retos estivales, finalizó en séptima posición.

Debut internacional

El equipo estuvo formado por Juanma Robles, Javier Herrero, Iván Aurrecoechea y el debutante Carlos Martínez, una de las grandes referencias del 3x3 español e internacional. Esta primera toma de contacto sirvió para comenzar a ensamblar un grupo que afronta una temporada ambiciosa en el circuito internacional.

En la fase de grupos, el combinado del Turi arrancó con una trabajada victoria ante Toulouse Stormers (15-13) en la prórroga, en un encuentro marcado por la intensidad defensiva y resuelto con un lanzamiento decisivo de dos puntos de Javier Herrero. En el segundo partido, los taronja superaron a Cotonou (21-18) en un duelo condicionado por el elevado número de faltas del rival que supieron gestionar en los momentos finales para asegurar el pase a cuartos de final.

Eliminatorias

Ya en las eliminatorias, el conjunto valenciano se enfrentó a Amsterdam Rabobank, uno de los equipos de referencia mundial liderado por el internacional neerlandés Worthy de Jong. Pese a competir a buen nivel, los taronja no pudieron superar el cruce (14-19), quedando fuera de la lucha por las plazas al Masters de Ámsterdam.

Más allá del resultado, la cita de París supuso el primer paso del equipo en el circuito internacional esta temporada, en un contexto de adaptación y construcción colectiva. El torneo permitió acumular minutos de calidad ante rivales de máximo nivel y comenzar a definir automatismos de cara a los próximos retos.

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Próximo reto

Valencia Basket 3x3 ya pone la mirada en un exigente fin de semana el 18 y 19 de abril, con doble compromiso: el Challenger de Shibuya (Japón), primera gran cita del circuito internacional de FIBA 3x3 del calendario, y la última jornada de la Liga 3x3 FEB en Sant Andreu de Llavaneres, donde el equipo masculino se jugará el título de la competición nacional, mientras que el femenino buscará cerrar la temporada con la mejor posición posible en la clasificación.