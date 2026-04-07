Pedro Martínez: "Estamos en el top 6 y ahora vamos a intentar ser cabezas de serie"

Pedro Martínez resaltó la capacidad de sacrificio de sus hombres y la reacción que llevó al equipo a remontar 14 puntos para acabar ganando al Milan y lograr la histórica clasificación para los cuartos de final de la Euroliga.

"Cuando Estás 14 abajo, hay un cúmulo de circunstancias que han permitido la remontada. Jaime Pradilla ha estado muy bien en ataque y también en diversas circunstancias defensivas en el último cuarto, situaciones que que han desmoralizado al rival, Braxton también ha tenido momentos defensivos clave en el último cuarto, Kameron Taylor también... me cuesta destacar a alguno, todos han estado muy bien. Han tenido mucha mentalidad ganadora cuando estábamos en el pozo".

La defensa y la afición, claves

Para el técnico fue clave también el apoyo de la afición: "Ha habido un gran ambiente por parte de la afición, es difícil decir quién ha tirado de quién si el equipo de la afición o al revés, qué ha sido primero el huevo o la gallina".

Pedro Martínez resaltó la buena defensa como elemento clave que cambió el panorama: "Hemos cambiado el ritmo en defensa, ellos estaban tirando de forma excelente de tres puntos, jugando sensacional, yéndose para adentro en situaciones que nos costaba defender, pero hemos hecho un 'click' en defensa, hemos jugado más agresivos, controlando las líneas de pase".

Sobre la capacidad de lucha de sus hombres, resaltó: "éste es un equipo muy majo tienen mucha mentalidad, se esfuerzan, tiene espíritu crítico, todo esto eses un poco como entrenas. No puedo destacar a nadie, han estado todos muy bien".

Ahora, a por el top 4

El técnico resaltó que "lo importante" era "clasificarse" para cuartos y que deben estar "muy contentos" pero empujó a su equipo a ser ambicioso en las dos jornadas que quedan para tener ventaja de pista en cuartos de final.

"Es preferible quedar entre los cuatro primeros y es preferible quedar entre los dos primeros. La fase regular no ha acabado y los dos partidos que tenemos los tenemos que intentar ganar por muchas razones entre otras para seguir en buena dinámica", apuntó.

El técnico señaló que el partido del jueves ante el Panathiniakos será "complicadísimo" y que para él el equipo griego "es uno de los dos mejores de la competición aunque ahora no esté ahí".

Poeta: "Lo de Valencia Basket es casi un milagro"

Por su parte, Giuseppe Poeta, el entrenador del Milán dijo que jugaron un buen partido "pero en Valencia no es suficiente y tienes que hacer un gran partido". "El Valencia es consistente y ha demostrado porque está luchando para ser primero", señaló el técnico,

"Lo del Valencia es casi un milagro. Pedro fue mi entrenador en Manresa y se lo merece. Lo merece la gente de aquí y el dueño del Valencia por su inversión. Ha sido una temporada increíble con un baloncesto divertido", señaló Poeta, que apuntó que no es la primera vez que dejan escapar una ventaja importante.

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"Nuestra Euroliga se ha acabado porque nos jugábamos nuestra última opción pero no pudo recriminar nada a mis jugadores. No la hemos perdido hoy sino por todo lo que hemos ido arrastrando desde el inicio de la temporada", señaló", explicó.