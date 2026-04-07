Rubén Burgos: "Será especial ver el título de la Copa de la Reina en lo más alto del Roig Arena"

Rubén Burgos analizó el partido de este miércoles 8 de abril ante el Baxi Ferrol en el Roig Arena correspondiente a la Jornada 27 de la Liga F Endesa. El entrenador espera que su equipo, en las cuatro jornadas que restan de Liga Regular, se afiance lo más arriba posible: “Después del título estamos totalmente inmersos de nuevo en acabar lo mejor posible y lo más arriba posible esta fase regular".

Que continúe la racha

Burgos espera continuar con la buena dinámica de equipo exhibida ante el Spar Gran Canaria al que superaban por 66-111 el pasado sábado: "Creo que el primer paso fue la sólida victoria en Las Palmas frente a Gran Canaria. Si bien era un partido especial por las circunstancias del rival, lo afrontamos de la mejor manera posible".

Para el técnico el partido ante el Baxi Ferrol será especial ya que es el primero en casa tras conquistar la Copa de la Reina: "Como no puede ser de otra manera, ahora en casa y tras poder compartir con nuestra afición ese éxito que fue la Copa de la Reina y verlo en lo más alto del Roig Arena al inicio del partido en la presentación".

Pese a ello, el entrenador taronja no quiere que el ambiente festivo distraiga a su equipo "estaremos lo más concentrados posible frente a un rival que está peleando también por entrar en play-off, por estar lo más arriba posible y que lo confirmó, esa ambición la confirmó la semana pasada con una victoria en casa frente a uno de los equipos top de la liga como es Girona. Nosotras conociendo el juego del rival, sabiendo su especialidad de ritmo, de transiciones, de mucho volumen de tiro de tres, de jugadoras abiertas con mucha amenaza y mucha movilidad, tratamos de prepararnos en estas sesiones previas con nuestras virtudes defensivas, intentando imponer nuestra capacidad física y atlética en los emparejamientos, pero muy conscientes de que no será sencillo por su estilo de juego y por lo bien entrenado que creo que está el equipo por parte de Lino López”.

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Kendra Chery analiza el partido

La jugadora taronja Kendra Chery también habló del partido ante el Baxi Ferrol: “Es verdad que en el primer partido perdimos contra Ferrol, así que es un partido muy importante en casa y hay que ganar. Me siento muy bien. Es verdad que no es fácil volver después de mucho tiempo sin jugar, pero aquí la gente me ayuda mucho para volver a jugar y con el equipo hay una buena comunicación en el campo cuando estamos en el entrenamiento, durante los partidos. Me ayudó mucho para esto el partido de Gran Canaria. Tengo confianza y me siento bien en buena forma física y en la cabeza”.