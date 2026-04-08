Fiebich y el festival de triples empujan a un nuevo triunfo taronja

Este Valencia Basket parece otro después de la Copa. El plus de confianza y energía que les ha dado ganar el título en Tarragona se nota sobre la pista y tras arrollar en el último encuentro al colista, este miércoles se mostraron también muy superiores al Baxi Ferrol en un partido que encarrilaron en el primer cuarto y en el que se sumaron 13 triples, cinco de ellos de una infalible Leo Fiebich. El 85-74 final da un nuevo impulso en el tramo final de la LF Endesa, al que las taronja llegan con algunas de sus jugadores cerca de su mejor momento de forma.

Ya sin Nia Coffey en la plantilla, Rubén Burgos no tuvo que hacer descarte alguno ante el Baxi Ferrol. Con las 12 jugadoras disponibles, salió de inicio con Leticia Romero, Elena Buenavida, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Khaalia Hillsman.

Los ataques se imponían a las defensas en los primeros minutos, con un intercambio de canastas desde el triple inicial de Leti Romero. Blanca Millán respondía desde el 6,75 y poco después Fiebich se estrenaba también desde el exterior para poner el 8-5. Era Hillsman, sin embargo, la mejor arma de las taronja en los primeros instantes, con hasta seis puntos antes de que descansara, con Awa Fam entrando en su lugar como primer cambio antes del ecuador del primer período.

El Valencia BC, con Carrera también imponente en la pintura, aumentaba un parcial que llegó a ser de 12-0 tras dos canastas de la gallega y los nuevos triples de Fiebich y Awa Fam, cada vez con más confianza desde el 6,75. El tiempo muerto de Lino López apenas logró frenar la sangría y un nuevo triple de Araújo y una última acción de Anderson llevaron el 29-16 al marcador al final de los primeros diez minutos.

Khaalia Hillsman, de nuevo imparable en la pintura. / JM López

Hillsman y Fiebich al mando

El 71% de acierto en triples, con un 5 de 7, marcaba la diferencia hasta el momento, pero el Baxi Ferrol no quería bajar los brazos antes de hora y en apenas un minuto, cerró un parcial de 0-5 por medio de Elena Rodríguez y Samson, que sumaba desde el 6,75.

Rubén Burgos paraba el partido y ya con Ouviña y Kendra Chery en pista, las taronja reaccionar para mantener una cómoda diferencia hasta el descanso. La aragonesa, con un triple y dos asistencias a Queralt y Fiebich, se ganaba los aplausos de la afición mientras Lino López debía pedir tiempo con un 38-24 a seis minutos del descanso.

Los porcentajes de acierto cara al aro bajaban en los siguientes minutos, en los que los tiros libres se sucedían en uno y otro aro, hasta llegar al 45-32 al descanso, con 11 puntos de Hillsman y 10 de Fiebich, máximas anotadoras hasta el momento.

Atasco tras el descanso

Burgos repetía el quinteto inicial para arrancar la segunda parte y el guion casi se calcaba con una primera canasta de Leti tras robo y asistencia de Buenavida y dos acciones de pura potencia de Hillsman bajo el aro, para poner el 51-36. Antes había anotado un triple Claire Melia, la mejor jugadora del rival durante la temporada.

La ventaja seguía siendo cómoda para las locales, pero unos buenos minutos de la estadounidense Dalayah Daniels reducían diferencias hasta el 51-41, después de una técnica señalada a Hillsman.

Fiebich, desde el 6,75, impulsaba de nuevo a las taronja, aunque la ventaja se recortó hasta el 58-47 al final del tercer cuarto, tras una última canasta de Elena Rodríguez, quien estuvo varias semanas con el primer equipo taronja al inicio de la temporada.

Festival de triples final

Con diez minutos por delante, un triple de Anderson en la vuelta a la pista parecía despejar dudas, pero de nuevo dos grandes acciones de Elena Rodríguez llevaron a Burgos a parar el partido, con 61-51 a falta de 8:29 para el final.

El parón le vino bien a las taronja, que encontraron en Buenavida el empuje para devolver el +15, tras un 2+1 de la canaria que precedió a dos tiros libres de Carrera (66-51). La diferencia oscilaba entre los 10 y 15 puntos en los siguientes minutos, en los que el segundo triple de Ouviña y las canastas a media distancia de Awa y Fiebich permitían poner el 73-58 a falta de 4:35.

Noticias relacionadas

El partido estaba ya encarrillado y aunque el Baxi Ferrol dio la cara hasta el final, el festival de triples final en las manos de Fiebich, Buenavida y Chery cerró el partido con un claro 85-74. Un nuevo paso hacia la mejor versión de un Valencia Basket que llega a este tramo final de la temporada cada vez con más confianza tras ganar la Copa.