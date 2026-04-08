Horario y dónde ver el Valencia Basket-Baxi Ferrol

Vuelta al Roig Arena para el Valencia Basket después de conquitar la Copa de la Reina. El conjunto valenciano recibe a Baxi Ferrol en la J27 de la LF Endesa en partido intersemanal este miércoles 8 de abril a las 20:30 horas. Un partido que podrá verse en directo por televisión a través de À Punt. El primer reencuentro con la afición taronja en el que el equipo aprovechará para presentar la Copa de la Reina a la grada del Roig Arena. A falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, las de Rubén Burgos quieren seguir sumando para llegar lo más arriba posible a los playoffs. Actualmente ocupan la tercera posición con un balance de 20-6.

Rubén Burgos contará para este encuentro con las doce jugadoras profesionales en plantilla. Todas ellas pudieron disputar minutos en el último partido en Las Palmas, donde regresó a la pista Cristina Ouviña tras superar unos problemas físicos. El conjunto taronja llega a esta jornada 27 de la LF Endesa con un 20-6 con la tercera posición de la tabla afianzada, y tras una sólida victoria en la pista de Spar Gran Canaria. En estos momentos, a falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, lidera Casademont Zaragoza con un 23-3, seguido de Spar Girona con un 21-5. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis y a Perfumerías Avenida con un 16-10, en tercera y cuarta posición, respectivamente.

El equipo que dirige Rubén Burgos tiene cuatro jornadas para intentar acabar lo más arriba posible. La primera plaza se antoja complicada por la diferencia de tres victorias con Casademont Zaragoza. La segunda posición tampoco es nada fácil, por el triunfo y el average que separan de Spar Girona. Por el momento, Valencia Basket debe hacer lo que depende de sí mismo, que es ganar todos sus partidos. Primero con la el partido en casa ante Baxi Ferrol, a continuación, viajará a San Sebastián para medirse a IDK Euskotren, posteriormente recibirá a Durán Maquinaria Ensino en el Roig Arena y cerrará la fase regular con un duro viaje a Murcia contra Hozono Global Jairis.

Rubén Burgos, en un entrenamiento en el Roig Arena. / JM López

Precedentes

El recorrido frente a Baxi Ferrol en LF Endesa es corto, pues el combinado gallego ha estado en dos periodos en LF Challenge. En las etapas en la máxima categoría, Valencia Basket se mantenía invicto ante este rival con un 8-0, que rompió en el partido de ida en tierras gallegas, por lo que queda con un 8-1. En tierras valencianas hay pleno taronja, siendo el triunfo más abultado el 86-65 de la temporada 24-25 y el 79-66 de la 23-24 la victoria más apretada.