Pradilla: "Ahora, el objetivo es la Final Four de Atenas"

Jaime Pradilla se mostró feliz con la clasificación matemática del Valencia Basket en el Top 6 de la Euroliga y por tanto, con el pase directo a los playoff ratificada el pasado martes ante el Emporio Armani Milan en el Roig Arena. Pero el ala-pívot aragonés no se conforma y va más allá. Sueña con disputar la Final Four de la Euroliga que se disputará en Atenas del 22 al 24 de mayo, algo que supondría todo un hito para el club taronja: "Ojalá podamos llegar allí y competir. Ojalá que al final de la temporada podamos decir que hemos estado en Atenas, que hemos hecho una gran temporada y que la hemos cerrado de la mejor manera posible", señaló Pradilla en declaraciones a los medios tras vencer este martes al Emporio Armani Milán y asegurar la presencia en los cuartos de final de la Euroliga.

En el encuentro ante Milán, el Valencia Basket llegó a perder de catorce puntos en el tercer cuarto. Preguntado por la reacción del equipo, Pradilla ensalzó el carácter competitivo. "Nos caracterizamos por competir hasta el final y un día más lo hemos demostrado. Imponiendo nuestro ritmo, creyendo hasta el final y gracias al empujón de la afición, hemos sacado un partido muy importante. El apoyo de la afición ha sido fundamental", dijo.

Primer objetivo, cumplido

Sobre el hecho de estar ya clasificados para los cuartos de Final, Pradilla afirmó: "es algo con lo que soñábamos a principios de temporada, es un objetivo que tienene todos los equipos que juegan la Euroliga, poder estar en el playoff y luchar por el título. Ahora tenemos una sensación muy buena, ya lo hemos logrado pero queda mucho, no nos podemos relajar, hay que seguir pensando en el próximo partido para llegar lo mejor posible al playoff". Un próximo partido que llega este jueves, apenas 48 horas más tarde y también en el Roig Arena, ante el Panathinaikos.

Pilar Lopez

Sin descanso

Pradilla puso el foco en el partido de este jueves ante Panathinaikos: "Vamos a luchar por estar lo mejor clasificados para tener el factor cancha a favor, que para nosotros es importantísimo".

"La afición es muy importante para nosotros y también viajar lo menos posible después de esta locura de temporada también lo es", insistió el maño sobre el hecho de contar con el factor cancha a favor.

Con la clasificación para el playoff de cuartos de final ya asgurado, el objetivo es afianzarse en el top 4. El Valencia Basket ahora ocupa la segunda posición a falta de 2 jornadas: "Ese es ahora nuestro objetivo".