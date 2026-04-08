Pradilla: "Ojalá que al final de la temporada podamos decir que hemos estado en Atenas"

El ala pívot internacional español del Valencia Basket, Jaime Pradilla, habló sobre la posibilidad de disputar la final a cuatro de la Euroliga que se jugará en Atenas entre el 22 y el 24 de mayo y compartió su deseo de poder "llegar allí y competir" por el título. "Ojalá podamos llegar allí y competir. Ojalá que al final de la temporada podamos decir que hemos estado en Atenas, que hemos hecho una gran temporada y que la hemos cerrado de la mejor manera posible", señaló Pradilla en declaraciones a los medios tras vencer este martes al Emporio Armani Milán y asegurar la presencia en los cuartos de final de la Euroliga.

En el encuentro ante Milán, el Valencia Basket llegó a perder de catorce puntos en el tercer cuarto. Preguntado por la reacción del equipo, Pradilla ensalzó el carácter competitivo. "Nos caracterizamos por competir hasta el final y un día más lo hemos demostrado. Imponiendo nuestro ritmo, creyendo hasta el final y gracias al empujón de la afición, hemos sacado un partido muy importante", dijo.

Sin descanso

A pesar de la clasificación al 'play-off', Pradilla puso el foco en el partido de este jueves ante Panathinaikos: "No nos podemos relajar y pensar en el siguiente partido, también para poder llegar lo mejor posible a ese 'play-off' y estar lo mejor clasificados para tener el factor cancha a favor, que para nosotros es importantísimo".

"La afición es muy importante para nosotros y también viajar lo menos posible después de esta locura de temporada también lo es", insistió el maño sobre el hecho de contar con el factor cancha a favor.