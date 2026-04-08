Redacción SD

Rubén Burgos analiza el partido ante el Baxi Ferrol

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, destacó el buen estado de ánimo que vive el equipo después de haber logrado la Copa de la Reina y habló de "mantener esta mentalidad" de cara al partido de este miércoles ante Baxi Ferrol de la Liga Femenina Endesa. "Ambas plantillas han cambiado mucho, especialmente la nuestra, y los estados de ánimo influyen mucho y el nuestro, ahora, es alto y lo que queremos es mantener esa mentalidad. Tenemos que convertir el partido en lo que queremos e imponer nuestra identidad", explicó Burgos este martes en declaraciones facilitadas por el club. Más información