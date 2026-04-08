Rubén Burgos: "Awa y Leo han tenido una buena oportunidad y han de aprovecharla"

Rubén Burgos se mostró orgulloso por una nueva victoria ante el Baxi Ferrol y por haber podido celebrar la Copa de la Reina con la afición antes del partido, pero también se refirió a la próxima aventura de Awa Fam y Leo Fiebich lejos del Valencia Basket.

Valoración victoria

Era un día especial por cómo ha empezado pudiendo ofrecer un título más, el primero del femenino en el Roig Arena y nos ha gustado compartirlo con la gente. Creo que hemos hecho un buen inicio, con un primer cuarto en el que hemos conseguido jugar en transición, que era lo que queríamos , estábamos haciendo buenas defensas, sabíamos que jugábamos con un equipo versátil en ataque, que siempre causa problemas con su juego sin balón, su inteligencia, la calidad de pase. Por momentos hemos colapsado bastante el lanzamiento de tres, es junto con nosotras, el equipo que más lo usa en la Liga , tanto en número como en aciertos,pero han encontrado el acierto desde la pintura. Hemos tenido que endurecer el uno por uno, colapsar desde el lado débil para que no nos generaran esas ventajas, pero aun así, sus porcentajes se han mantenido altos.

Dosificar esfuerzos

Nuestro acierto ha estado muy bien, hemos compartido el balón sabiendo que la defensa se cerraría con nuestras interiores y el juego dentro-fuera nos ha beneficiado, especialmente a las tiradoras, pero el Ferrol cree mucho y no han dado el partido por perdido, nos recortaron un poco al final, pero rotamos e intentamos dosificar esfuerzos. Tenemos que mejorar esas posiciones de uno por uno en la pintura de cara ya al siguiente reto en San Sebastián, contra un equipo que en casa es rocoso y castiga mucho especialmente en eso, en atacar con el lanzamiento de dos. Ha sido un placer compartir y escuchar a la gente.

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Awa y Fiebich a Project B

Lo desconozco porque Project B es algo nuevo. Leo y Awa son dos personas a las que aprecio y creo que han tenido una buena oportunidad y han de aprovecharla. Nos van a representar, especialmente Awa que es una jugadora de cantera jugando en la élite mundial y en una competición que ha apostado por ella. Leo ya tenía más claro hace tiempo, esperamos haberla podido ayudar en este período en València y que disfruten del éxito que están teniendo porque lo merecen. Ambas son muy buenas jugadoras y compañeras en el vestuario.