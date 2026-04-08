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Valencia Basket-Baxi Ferrol, la Liga F Endesa, en directo

Las taronja afrontan este miércoles un partido muy especial en el Roig Arena en el que ofrecerán la Copa de la Reina a su afición

El Valencia Basket busca otro triunfo en casa

El Valencia Basket busca otro triunfo en casa / Eduardo Ripoll

Pilar Lopez

Pilar Lopez

València

Valencia Basket recibe a Baxi Ferrol en la J27 de la LF Endesa en partido intersemanal (miércoles 8 de abril, 20:30h, Roig Arena, À Punt). El primer reencuentro con la afición taronja en el que el equipo aprovechará para presentar la Copa de la Reina a la grada del Roig Arena. A falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, las de Rubén Burgos quieren seguir sumando para llegar lo más arriba posible a los playoffs. Actualmente ocupan la tercera posición con un balance de 20-6.

20-6 en LF Endesa

Valencia Basket llega a esta jornada 27 de la LF Endesa con un 20-6 con la tercera posición de la tabla afianzada, y tras una sólida victoria en la pista de Spar Gran Canaria. En estos momentos, a falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, lidera Casademont Zaragoza con un 23-3, seguido de Spar Girona con un 21-5. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis y a Perfumerías Avenida con un 16-10, en tercera y cuarta posición, respectivamente.

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El rival: Baxi Ferrol

Baxi Ferrol está realizando una campaña muy sólida. Aunque no se metió en la Copa de la Reina, por el momento está en posiciones de playoff de LF Endesa con un 13-13 ocupando la octava posición. En EuroCup Women llegaron hasta la Ronda de 16, donde cayeron contra Perfumerías Avenida. Hasta la pasada jornada, el combinado gallego llevaba una racha de dos derrotas seguidas, una racha negativa que rompió con una victoria de mérito en su casa ante Spar Girona.

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