Valencia Basket-Baxi Ferrol, la Liga F Endesa, en directo

Valencia Basket recibe a Baxi Ferrol en la J27 de la LF Endesa en partido intersemanal (miércoles 8 de abril, 20:30h, Roig Arena, À Punt). El primer reencuentro con la afición taronja en el que el equipo aprovechará para presentar la Copa de la Reina a la grada del Roig Arena. A falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, las de Rubén Burgos quieren seguir sumando para llegar lo más arriba posible a los playoffs. Actualmente ocupan la tercera posición con un balance de 20-6.

20-6 en LF Endesa

Valencia Basket llega a esta jornada 27 de la LF Endesa con un 20-6 con la tercera posición de la tabla afianzada, y tras una sólida victoria en la pista de Spar Gran Canaria. En estos momentos, a falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, lidera Casademont Zaragoza con un 23-3, seguido de Spar Girona con un 21-5. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis y a Perfumerías Avenida con un 16-10, en tercera y cuarta posición, respectivamente.

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El rival: Baxi Ferrol

Baxi Ferrol está realizando una campaña muy sólida. Aunque no se metió en la Copa de la Reina, por el momento está en posiciones de playoff de LF Endesa con un 13-13 ocupando la octava posición. En EuroCup Women llegaron hasta la Ronda de 16, donde cayeron contra Perfumerías Avenida. Hasta la pasada jornada, el combinado gallego llevaba una racha de dos derrotas seguidas, una racha negativa que rompió con una victoria de mérito en su casa ante Spar Girona.

📍 VALENCIA BASKET 38-BAXI FERROL 27 ⌚️ 2Q: 05:00 Joiner bajo los aros suma dos más para Ferrol

📍 VALENCIA BASKET 38-BAXI FERROL 25 ⌚️ 2Q: 04:00 Dos más para Samson

📍 VALENCIA BASKET 38-BAXI FERROL 23 ⌚️ 2Q: 03:30 ¡Triplazo de Cristina Ouviña desde la frontal!!!! , en la jornada siguiente la aragonesa recupera un balón que Fiebich transforma al contraataque. El Valencia Basket está lanzado! ¡+15!

📍 VALENCIA BASKET 33-BAXI FERROL 23 ⌚️ 2Q: 03:10 Fiebich anota dos tiros libres

📍 VALENCIA BASKET 31-BAXI FERROL 23 ⌚️ 2Q: 02:00 Dos más para Sotolova

📍 VALENCIA BASKET 31-BAXI FERROL 21 ⌚️ 2Q: 01:20 Chery falla un triple pero Ouviña recupera un balón que Queralt convierte en dos puntos más que cortan la reacción gallega. Vuelven los 10 puntos de ventaja

📍 VALENCIA BASKET 29-BAXI FERROL 18 ⌚️ 2Q: 01:00 El Baxi Ferrol ha saliddo enchufado. Samson mete un triple y fuerza el tiempo muerto de Rubén Burgos

📍 VALENCIA BASKET 29-BAXI FERROL 18 ⌚️ 2Q: 00:45 Rodríguez sorprende a la defnesa taronja en el primer ataque del segundo cuarto

📍 VALENCIA BASKET 29-BAXI FERROL 16 ⌚️ 1Q: 09:00 Acaba el primer cuarto con una clara ventaja para las taronja El Valencia Basket sigue recuperando balones y domina con contundencia. Las taronja cierran el primer cuarto con 13 puntos de renta.