El Valencia Basket recibe al Panathinaikos en busca del factor cancha en los playoff

Todavía con el dulce recuerdo de la clasificación matemática para los cuartos de Final de la Euroliga, ratificada el martes en el Roig Arena tras vencer al Emporio Armani Milan (102-96), el Valencia Basket vuelve al ataque y de nuevo, en su feudo, ante su afición. Este jueves 9 de abril (20:45h, Roig Arena, #Vamos) los taronja reciben al el Panathinaikos AKTOR Athens en la penúltima jornada (y la última como locales) de la Liga Regular de la Euroliga. Un nuevo reto para un Valencia Basket que se ha convertido en la gran sensación de la presente temporada en la máxima competición continental. Los de Pedro Martínez llegan a este partido con la tranquilidad de saberse ya, pase lo que pase en las dos últimas jornadas, en el top 6, el grupo de privilegiados que acceden de forma directa al playoff de cuartos de final, el último paso antes del ansiado destino: la Final Four de Atenas.

A asegurar una plaza en el top 4

Aunque el Valencia Basket ya está clasificado para cuartos de Final, en la cancha del Roig Arena habrá este jueves un suculento premio en juego: si ganan los taronja se asegurarían además, disputar la eliminatoria de cuartos (al mejor de 5 partidos) con el factor cancha a favor. La victoria ante el Milan y la derrota del Real Madrid en la pasada jornada han catapultado a los de Pedro Martínez hasta la segunda posición de la clasificación con 23 victorias, una menos que el Olympiacos, que es el líder, y las mismas que el Fenerbahce. Cuarto es el Hapoel Tel Aviv con 22 pero con un partido menos. Ya en la quinta plaza está el Madrid con esos mismos 22 partidos ganados y sexto es el Panathinaikos con 21, los mismos triunfos que el Zalgiris, que es séptimo.

El rival de los taronja, el Panathinaikos también se juega mucho en el Roig Arena ya que llega como sexto clasificado con 21 victorias, una posición que tratará de amarrar para librarse del play-in, la eliminatoria previa a los playoff que tendrán que disputar los equipos que acaben del 7º al 10ª puesto. El equipo heleno llega por tanto sin haber podido asegurar aún su presencia en los cuartos aunque sí que tiene garantizado ya disputar al menos el 'play in'. Contribuyó a ello su sólida victoria de este martes en el Palau Blaugrana, donde pasó por encima del Barça. Los griegos llegan a València en uno de sus mejores momentos de la temporada tras sumar cinco triunfos en las últimas seis jornadas.

Pedro Martínez sigue sin poder contar con los lesionados Sergio de Larrea y Xabi López-Arostegui mientras en el conjunto heleno son baja confirmadas Nikos Rogkavopoulos, Alexandros Samodurov y Vassilis Toliopoulos.

Clasificación de la Euroliga / Euroliga

Cuarto partido en siete días para el equipo taronja

Valencia Basket jugará su tercer partido consecutivo en el Roig Arena para afrontar su cuarto compromiso en siete días intentando alargar una buena dinámica que es de cuatro victorias consecutivas. El cuadro taronja comenzó esta recta con un triunfo en la pista de la Virtus Bologna el viernes 3 con un resultado de 81-94, siguió con una victoria como local ante el Río Breogán en la Liga Endesa por 105-88 en la tarde del domingo 5 y volvió a vencer frente a su público al imponerse ayer martes 7 al EA7 Emporio Armani Milán por 102-96. Para cerrar una durísima semana de tres partidos, visita a la cancha del Unicaja en partido de la jornada 26 de la Liga Endesa que se jugará el domingo 12 de abril a las 12:30 horas.

Séptima visita del Panathinaikos a València

Existen seis precedentes de visitas del conjunto verde a Valencia, con cuatro triunfos locales y dos visitantes hasta el momento. La primera vez que el Panathinaikos jugó en la Fonteta fue en el primer partido de la Regular Season de la temporada 2010-11 y la victoria fue para el conjunto griego por un marcador de 56-72. Tras esa primera visita de los verdes, llegaron cuatro victorias valencianas consecutivas. El último precedente, el de la temporada 2023-24, cortó esa dinámica con un apretado triunfo visitante por 81-82 en un partido que decidió una falta ofensiva en el rebote de Davies sobre Lessort, que dio el triunfo con un tiro libre a un segundo del final a los griegos.

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos fue el partido de la primera vuelta, disputado el 5 de diciembre de 2025 dentro de la jornada 14 y acabó con victoria valenciana por 79-89.

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Una pareja peligrosa

Kendrick Nunn llegará a este partido como el segundo máximo anotador de la Euroliga con 19,4 puntos después de que la buena actuación de Vezenkov en su choque ante el Real Madrid haya aupado al ala-pívot búlgaro a la primera posición de esa clasificación. Nunn es el segundo jugador que más canastas de dos mete (5,2), acredita un 38,3% en triples y añade 2,7 rebotes y 3,7 asistencias para ser el jugador mejor valorado de su equipo y el noveno mejor de la competición con 17,2 créditos. Con la temporada en marcha reforzó la imponente plantilla verde el ala-pívot Nigel Hayes-Davis. La sobresaliente actuación de Dorsey en el partido del martes descabalgó a la pareja del Panathinaikos como la más anotadora del torneo, pero desde su llegada, Nigel Hayes-Davis acredita 15,9 puntos con un 42,9% en triples, 3,9 rebotes, 1,8 asistencias y 1,2 recuperaciones para 15 créditos de valoración.