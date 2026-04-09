EUROLIGA
El descarte de Pedro Martínez en el Valencia Basket - Panathinaikos
El técnico contaba con las bajas seguras por lesión de López-Arostegui y Sergio de Larrea
El Valencia Basket juega su tercer partido consecutivo como local para recibir a uno de los equipos más en forma de la competición, el Panathinaikos, en un encuentro correspondiente a la jornada 37 de la Euroliga. Con el billete para el Playoff de la máxima competición continental conseguido con su triunfo del martes ante el EA7 Emporio Armani Milan, el equipo taronja tendrá el complicadísimo reto de intentar sumar la victoria que le falta para asegurarse el factor cancha a favor en las eliminatorias por el título.
Lo hará, eso sí, con dos bajas obligadas por lesión, ya que Sergio De Larrea y Xabi López-Arostegui siguen sin estar en condiciones para este encuentro, en el que Pedro Martínez debía elegir a 12 de entre los 13 jugadores profesionales disponibles.
Los elegidos
Los doce elegidos por el técnico son: Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello e Isaac Nogués.
Solo un jugador queda fuera de la convocatoria y en esta ocasión el elegido ha sido Yankuba Sima.
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