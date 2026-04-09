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El descarte de Pedro Martínez en el Valencia Basket - Panathinaikos

El técnico contaba con las bajas seguras por lesión de López-Arostegui y Sergio de Larrea

Kameron Taylor, en el entrenamiento previo al duelo ante el Panathinaikos.

Kameron Taylor, en el entrenamiento previo al duelo ante el Panathinaikos. / M. A. Polo / VBC

Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Valencia Basket juega su tercer partido consecutivo como local para recibir a uno de los equipos más en forma de la competición, el Panathinaikos, en un encuentro correspondiente a la jornada 37 de la Euroliga. Con el billete para el Playoff de la máxima competición continental conseguido con su triunfo del martes ante el EA7 Emporio Armani Milan, el equipo taronja tendrá el complicadísimo reto de intentar sumar la victoria que le falta para asegurarse el factor cancha a favor en las eliminatorias por el título.

Entrenamiento previo al Valencia Basket - Panathinaikos

Entrenamiento previo al Valencia Basket - Panathinaikos

Jorge Valero

Lo hará, eso sí, con dos bajas obligadas por lesión, ya que Sergio De Larrea y Xabi López-Arostegui siguen sin estar en condiciones para este encuentro, en el que Pedro Martínez debía elegir a 12 de entre los 13 jugadores profesionales disponibles.

Los elegidos

Los doce elegidos por el técnico son: Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello e Isaac Nogués.

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Solo un jugador queda fuera de la convocatoria y en esta ocasión el elegido ha sido Yankuba Sima.

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