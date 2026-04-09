Horario y dónde ver el Valencia Basket-Panathinaikos AKTOR Athens

Nuevo partido de Euroleague para Valencia Basket. Tercer partido consecutivo en el Roig Arena para recibir a uno de los equipos más en forma de la competición, el Panathinaikos AKTOR Athens en un encuentro correspondiente a la jornada 37 de la máxima competición europea. Con el billete para el playoff conseguido, el conjunto taronja tendrá el complicadísimo reto de intentar sumar la victoria que le falta para asegurarse el factor cancha a favor en las eliminatorias por el título ante un rival cuyas estrellas están carburando a máximo rendimiento y que ha tenido la mejor eficacia ofensiva de toda la Euroliga en el último mes. La cita es este jueves 9 de abril a las 20:45 horas. Un encuentro que podrá verse en televisión a través de #Vamos.

Sergio De Larrea y Xabi López-Arostegui siguen de baja para este encuentro. El Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición de la EuroLeague con un balance de 23-13. El equipo que dirige Pedro Martínez volverá a contar con el apoyo de la afición para tratar de proteger su buena racha de resultados ante un rival que históricamente se le ha dado bien como local, con un balance favorable por 4-2, y al que se ganaron en el partido de ida por diez puntos.

Para cerrar una durísima semana de tres partidos, visita a la cancha del Unicaja en partido de la jornada 26 de la Liga Endesa que se jugará el domingo 12 de abril a las 12:30 horas.

Un equipo en plena efervescencia en busca del Playoff

Después de su derrota en la jornada 30 en el derby griego ante Olympiacos Piraeus por 86-80, el Panathinaikos AKTOR Athens era décimo en la clasificación con un balance de 16-14. Poco más de un mes después, ha ganado cinco de sus últimos seis partidos para meterse de lleno en la lucha por garantizarse los puestos directos de Playoff (es sexto con 21-15) y ser junto al Partizan Mozzart Bet Belgrade el equipo más en forma del torneo. Esa mejora ha venido sobre todo desde un crecimiento tremendo de su producción ofensiva. Anota 94,8 puntos de media en sus últimos seis partidos cuando su promedio en las treinta jornadas anteriores era de 85,5. Tiene la mejor eficiencia ofensiva del torneo en las últimas seis jornadas (1,29 puntos por posesión) cuando su producción en las primeras treinta era de 1,16. Ha pasado de un rating neto de 0,01 al segundo mejor de la competición con 0,08 en esta última recta de partidos. Ha mejorado ostensiblemente su eficacia de tiros de campo (de un 54,2% a un 60,2%), es el segundo que menos balones pierde en los seis últimos choques (11,7% de pérdidas cuando su media anterior era de 13,4%) y ha pasado a ser el tercer equipo que mejor controla su rebote defensivo (72,3% cuando su promedio anterior era de 66,7%).

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Nunn y Hayes-Davis: una de las parejas más anotadoras

Kendrick Nunn llegará a este partido como el segundo máximo anotador de la Euroliga con 19,4 puntos después de que la buena actuación de Vezenkov en su choque ante el Real Madrid haya aupado al ala-pívot búlgaro a la primera posición de esa clasificación. Nunn es el segundo jugador que más canastas de dos mete (5,2), acredita un 38,3% en triples y añade 2,7 rebotes y 3,7 asistencias para ser el jugador mejor valorado de su equipo y el noveno mejor de la competición con 17,2 créditos. Con la temporada en marcha reforzó la imponente plantilla verde el ala-pívot Nigel Hayes-Davis. La sobresaliente actuación de Dorsey en el partido del martes descabalgó a la pareja del Panathinaikos como la más anotadora del torneo, pero desde su llegada, Nigel Hayes-Davis acredita 15,9 puntos con un 42,9% en triples, 3,9 rebotes, 1,8 asistencias y 1,2 recuperaciones para 15 créditos de valoración.