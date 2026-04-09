Pedro Martínez: "Lo más sensato es no lanzar las campanas al vuelo"

La espectacular victoria del Valencia Basket ante el Panathinaikos le ha dado al Valencia Basket el factor pista para el cruce de cuartos de final y Pedro Martínez lo valora como algo positivo, pero recuerda también que no hay que dar por hecho nada y pide no pensar antes de hora en la Final Four. Eso sí, aplaude el trabajo de sus jugadores, no solo el de un Jean Montero que brilló con luz propia.

Siguiente objetivo

Seguir en el camino, seguir trabajando bien, intentamos no hacer muchas distinciones entre una competición y otra. Ahora mismo, el partido del domingo es de altísimo riesgo, nos están costando las jornadas triples en el último esfuerzo en acb y puede haber la tendencia de focalizar todo en la competición europea, hay que estar muy contentos, pero centrarnos en lo siguiente y seguir. Nos queda un partido de Liga regular, lo afrontaremos lo mejor que podamos y seguiremos en el camino, no dar nada por hecho. El factor pista está muy bien pero no garantiza nada, nos prepararemos, pero lo más sensato es no lanzar las campanas al vuelo y pensar en el próximo compromiso de Málaga.

Ataman y posible cruce

"No sé si son muy diferentes los partidos de Liga Regular y los de playoff, para nosotros es como la cara oculta de la luna, no hemos estado nunca por ahí y ya veremos. Panathinaikos es un grandísimo equipo, yo tampoco me quiero cruzar con ellos, pero da igual, nos vamos a cruzar contra un grandísimo equipo, pero el futuro ya llegará, es inevitable. No hay que pensar y menos en la Final Four, me parece de gente con poca... si empezamos a hablar de eso compramos boletos para que nos eliminen. Hay que vivir del presente y dejar eso para los niños y las películas. Los que tenemos responsabilidad no debemos ir más allá".

Jean Montero, Josep Puerto y Matt Costello, durante el partido ante el Panathinaikos. / JM López

Piropo de Ataman sobre un Valencia BC - Lakers

Tras conocer que Ataman había dicho que el Valencia Basket al nivel de este jueves habría ganado a los Lakers, Pedro Martínez se mostró comedido y restó importancia a lo que puso ser un elogio desmedido. "Es un comentario fuera de lugar porque no tiene ningún sentido, somos un equipo humilde, que se diga eso pues, máximo respeto por el entrenador del otro equipo, pero somos los mismos que perdimos con el Barcelona, no somos imbatibles, somos buenos jugadores que juegan con esfuerzo y están con una gran ambición. Los rivales o vosotros podéis hacer lo que queráis para vender la moto o lo que sea pero no esperéis que me sume porque no soy así. No doy pábulo a ese comentario, pero máximo respeto por el entrenador del otro equipo. No quiere decir que si tuviéramos que jugar pasado mañana les volveríamos a ganar. Tenemos que hacer bandera de la humildad y del respeto por el rival. Hemos perdido muchos partidos de ACB y de Euroliga. En el equipo hay ese sentimiento y espero que por fuera, la gente tenga un poco de sentido común, que estén contentos por lo que hemos hecho pero nada más porque eso no nos va a ayudar".

Nivel de Jean Montero

"Yo vivo del presente pero si tengo que hablar del pasado, llevo casi 40 años entrenando a algunos de los mejores jugadores de Europa. Estoy contento del equipo y de Jean Montero, es muy competitivo y nos ayuda a ser eso, pero hay que hablar del resto de jugadores, incluido un Nogués que ha hecho una acción defensiva fantástica. Él solo no sería competitivo, pero rodeado de los jugadores que tienen y haciendo las cosas de una manera determinada es un gran jugador, pero es joven y ha de pensar en mejorar las carencias que tiene, como las tiene cualquier jugador del mundo".

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Isaac Nogués, en una acción defensiva elogiada por Pedro Martínez. / JM López

Cambios defensivos del rival

"El Panathinaikos y su entrenador, siempre van cambiando el dibujo de las cosas que hacen, primero Hayes juega por dentro y luego por fuera, Hernangómez de 4 o de 5, tres pequeños, en defensa también cambian y eso genera dificultades. En la primera parte ya hicieron cambios de dibujo, pero en el tercer cambio, su defensa de cambios nos ha generado dudas, pero es mérito suyo. Que podíamos haber encontrado antes la clave para abrir esta defensa está claro, hay que mejorar, pero el baloncesto es de subidas y bajadas. Lo importante es tener equilibrio. Si estás mal en ataque en algún momento, en defensa hay que ser sólidos y eso nos ha permitido mantener nuestra ventaja".